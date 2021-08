“Mi locura es sana”: Patricia Navidad reacciona con tristeza al aclarar en qué cree y no del coronavirus

“ Mi locura es sana, se los juro, no hace daño… Y el ser diferente, pensar diferente, creo que no debería de limitarme a que no tenga derecho de hablar, de pensar… De lo que sí pueden estar seguros es que seguiré levantando la voz cada vez que pueda, por mis derechos, por lo que yo considero mejor y por lo que yo soy en esencia, no puedo ser otra que no soy”, finalizó.