Maribel Guardia reveló por qué no le dio un segundo chance a Joan Sebastian tras su infidelidad

Las estrellas de la telenovela ‘Tú y yo’ estuvieron casadas entre 1992 y 1995, cuando se hizo público el desliz del intérprete de ‘Eso y más’ con Arleth Terán.

Maribel Guardia recordó en septiembre del 2021, durante una participación en ‘Faisy Nights’ que se enteró gracias a que Pepillo Origel lo comentó en su programa de televisión de aquel entonces.

“Estábamos los dos viéndolo (la televisión) y yo me levanto y le digo ‘¿qué?’ (...) En el momento es muy doloroso, pero la verdad te hace libre, te libera. Es muy triste que te estén viendo la cara de idiota y que el único que no lo sabe eres tú”.



Luego de enterarse de esta situación, la actriz de ‘Corona de Lágrimas’ corrió a Joan Sebastian de su hogar y hasta aventó su ropa a la calle.

Ahora, Maribel Guardia contó las razones por las que prefirió ponerle punto final a su matrimonio, en vez de darle una segunda oportunidad a ‘El rey del jaripeo’.





Maribel Guardia explicó por qué no le dio una segunda oportunidad a Joan Sebastian tras su infidelidad

En conversación con medios de comunicación, la también modelo expresó que “todos los seres humanos nos equivocamos”, pero la traición del cantante fue un “parteaguas” para ella.

“Fue como un momento de recapacitar que yo no podía seguir con una relación así, que me siguiera lastimando (...) En ese momento no (pensó en darle una segunda oportunidad) porque uno debe saber cuándo sí y cuándo no y hay quienes no va a cambiar y mi Joan no iba a cambiar”.

A pesar de lo que vivió en su relación con Joan Sebastian, Maribel Guardia no se quedó con rencores. La prueba de ello es que, mientras él estuvo con vida, mantuvieron una amistad muy cercana.





Incluso en esta ocasión, la costarricense pronunció palabras positivas de su ex:

“Siempre lo voy a recordar con un enorme cariño, con un enorme respeto. Me duele mucho cuando alguien habla mal de él o me ensucian su nombre porque yo lo conocí y sé la gran calidad de ser humano que era”.