Maribel Guardia habla sobre su feliz matrimonio y da sus consejos para "tener contento al marido"

Maribel Guardia y Marco Chacón no tienen hijos en común, aunque en algún momento consideraron tenerlos; sin embargo, un suceso desafortunado los llevo a desistir de esa ilusión, pues la actriz sufrió un aborto. No obstante, el abogado trata a Julián como su propio hijo, y ambos acordaron enfocarse en él tras decidir no intentar embarazarse.