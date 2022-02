"Así estamos de locas": Victoria Ruffo y Maribel Guardia hablan sobre sus videos virales en TikTok

Luego de que Victoria Ruffo se animara a tener su cuenta en TikTok y subir videos junto a Maribel Guardia y África Zavala, sus compañeras de reparto del melodrama Corona de Lágrimas, no imaginó que se volvería viral por su singular manera de bailar, la cual explicó y reveló cuál es la verdad detrás de todo el revuelo que ha desatado.

En entrevista con Despierta América, las actrices platicaron sobre cómo nació la idea de grabar los videos juntas sin imaginarse el furor que causarían entre sus seguidores de las redes sociales:

“El trabajo es lindo, pero a veces es muy pesado, entonces si no tienes esos pequeños momentos de risa, no lo disfrutas. Victoria y yo siempre estamos haciéndonos bromas, molestándonos. Vacilamos mucho las dos”, explicó Maribel Guardia.



Aunque ambas actrices están conquistando con los divertidos videos, es Victoria Ruffo quien está arrasando en TikTok, sobre todo al compararla con su hijo José Eduardo Derbez por su descoordinación en los pasos de baile:

“Estaban diciendo que si lo hacíamos a propósito y que si lo teníamos ya hecho, la descoordinación… no, nos salió así porque así estamos de locas”, agregó Victoria.

Cargando Video... "Tenemos dos pies izquierdos": José Eduardo Derbez reacciona a los videos de su mamá en TikTok



Con apenas diez videos en su cuenta y un millón de seguidores en la red social, Victoria ya se ha convertido en todo un fenómeno viral por su carisma y divertida forma de hacer clips, los cuales suman millones de vistas.

Las bromas que Victoria Ruffo le ha hecho a Maribel Guardia

La mexicana y la costarricense no solo se divierten grabando videos entre las pausas de las grabaciones de Corona de Lágrimas, sino también haciéndose bromas.

Victoria Ruffo compartió que Maribel Guardia le contó sobre la fobia que tiene a las cucarachas y la vez que salió corriendo desnuda a los pasillos debido a que uno de estos insectos se metió a su habitación, anécdota que no creyó la mexicana y puso manos a la obra para comprobarlo:

“Estábamos haciendo una obra de teatro y le puse una cucaracha en un sobre. Ha pegado un salto la pobre mujer, claro, no se puede encuerar”, contó Victoria.

Cargando Video... Victoria Ruffo disfruta llorar (y hacerle travesuras a Maribel Guardia) en 'Corona de Lágrimas'



Por su parte, Maribel Guardia dio su versión de los hechos y narró ese momento de terror que vivió por culpa de Victoria, a quien consideró una mujer muy divertida a pesar de las bromas que le juega:

“Gracias a Dios que estaba yo vestida porque capaz que salgo corriendo desnuda, de verdad, soy capaz. Salí descalza con un frío que estaba haciendo. Es terrible, tiene un sentido del humor negro, es divertida, my graciosa. La quiero muchísimo”, señaló la costarricense.



Aprovechando la entrevista, Maribel agregó que conoce la fobia de Victoria, pero que no se atrevería a utilizar en su contra para vengarse por las bromas que le ha hecho la mexicana, aunque advirtió que algún día haría que ésta pagara todo lo que le ha hecho:

“Yo en mi vida le llevaría un murciélago porque sé que se queda choqueada. Ella sí es feliz con las cucarachas. Va a ver, me las va a pagar esa bandida”, finalizó Maribel.

Cargando Video... "Es una sinvergüenza": Maribel Guardia revela lo que Victoria Ruffo la hace sufrir en grabaciones

La euforia por los videos de Victoria Ruffo en TikTok

El primer video que subió la actriz mexicana a la red social ya suma 2,5 millones de reproducciones y fue protagonizado por ella junto a Maribel Guardia y África Zavala, quienes mostraron su habilidad en el baile al ritmo de la canción ‘Da Ya Think I’m Sexy?’ de Rod Stewart.

Los seguidores de la actriz han expresado en redes el cariño y lo divertida que es por sus clips, aunque algunas veces las críticas y burlas no se han hecho esperar, lo que ha provocado que salgan en defensa de Victoria sus colegas como África Zavala, quien la animó a hacer su primer video.

Por su parte, Ruffo habló respecto a los ataques en su contra en entrevista con Jorge Poza en su show mexicano de Radio Fórmula, en donde admitió que “soy malísima”:

"Yo digo que tengo el ritmo en las orejas. Me gustaría muchísimo bailar padrísimo y tener una coordinación, pero me cuesta mucho trabajo. O muevo lo de arriba o muevo lo de abajo, no hay forma", dijo.