Lupillo Rivera le manda un consejo a las mujeres y advierte sobre los tatuajes como el que se hizo de Belinda

En entrevista para Despierta América, Lupillo Rivera compartió lo que opina sobre los hombres que se tatúan a sus parejas y aprovechó para enviarle un mensaje a las mujeres. El cantante también se sinceró sobre su familia y los problemas que siguen existiendo entre sus integrantes.

Luego de la controversia que generó por cubrir con un “blackout” el tatuaje del rostro de Belinda y después confesar los planes que tiene para modificarlo, las cámaras del show matutino sorprendieron a ‘El Toro del Corrido’ a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México en donde se detuvo a platicar y dar consejos a las mujeres cuya pareja no tiene una marca en honor a ellas sobre la piel:

“Yo creo que ustedes las mujeres deberían buscar a un hombre que las ame deveras y se ponga un tatuaje de ustedes. Si no se lo ha puesto su esposo, a lo mejor no las quieren. Así que ahí les dejo de tarea eso”, señaló el famoso.

Cargando galería



Fue en junio de 2021 cuando el hermano de Jenni Rivera se tapó el tatuaje en honor a Belinda, el mismo que se hizo cuando supuestamente mantuvo un romance con ella en 2019. El diseño de ‘blackout’ que se plasmó fue idea de su hijo, quien rayó con un plumón el bícep del cantante.

En entrevista para El Gordo y La Flaca a principios de agosto, Lupillo compartió su deseo de modificarlo y explicó la idea que tiene para hacerlo: "Ya tenemos por ahí a una persona que me está dibujando algo para cubrirlo bien como debe de ser, encima de ese vamos a diseñar algo con pintura blanca porque como quedó negro, pues con pintura blanca vamos a poner un sello o a ver qué se nos ocurre", dijo.

Lupillo Rivera manda un mensaje para sus padres sobre el pleito familiar

El intérprete de ‘Despreciado’ también se refirió al pleito familiar que enfrentan sus hermanos con sus sobrinos e hijos de Jenni Rivera. Lupillo lanzó un mensaje para sus padres, doña Rosa y don Pedro, para que interfieran en esta situación:

“Ellos tiene el poder de parar todo. Pues aunque seamos adultos, yo creo que los padres tienen derecho de parar cualquier situación cuando quieran”, comentó.



Aunque trata de mantenerse a raya entre los problemas de sus sobrinos con sus tíos, el cantante también se refirió a que si en un futuro próximo habrá una reconciliación con su hermano Juan Rivera, quien ha protagonizado varios ataques contra ‘El Toro del Corrido’ y los hijos de ‘La Diva de la Banda’.

“Yo no tengo el problema. Creo que ustedes (la prensa) saben quién es el del problema, no enreden las cosas. Sigo trabajando, sigo adelante y no tengo el problema”, dijo.

Cargando Video... Lupillo Rivera responde a su hermano Juan y aclara si busca beneficiarse de la serie de Jenni Rivera



En diciembre de 2022, Jenni Rivera cumplirá 10 años de fallecida, por lo que le preguntamos al cantante si ya saben cómo conmemoran esta fecha: “No nos gusta hacer nada, planear nada. Siempre nos vamos por lo que sentimos en el momento y damos lo que damos, y hacer lo que tengamos que hacer”.

Sobre el anuncio de la nueva película biográfica de ‘La Diva de la Banda’, la cual narrará los acontecimientos que llevaron a la cantante a convertirse en un ícono del regional mexicano y que se estrenará en la plataforma de streaming ViX+, Lupillo Rivera dijo si autorizará su imagen para esta producción dirigida por la cineasta mexicana Gigi Saul Guerrero:

“Dependiendo. Si es de mis sobrinos la producción, si mis sobrinos se van a quedar con el dinero, y si mis sobrinas se van a beneficiar de la película, pues claro que sí. De alguna u otra forma tenemos que hablar primero”, finalizó.