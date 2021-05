"Mi panzota no me dejaba": La Bronca recordó en Despierta América cómo logró darle batalla al sobrepeso

Este lunes 31 de mayo, durante el enlace en vivo a California, la irreverente y carismática locutora de ‘El Free-Guey Show’ contó abiertamente cómo se sintió al verse con libras de más . “No me gustó”, expresó al contar que su figura le impedía realizar actividades sencillas como atarse las agujetas del calzado.

Su estado de ánimo ocasionó que hubiera roces en su relación amorosa : “ Era celosa, tuve problemas con mi marido , me metí en una depresión”, compartió con la audiencia de Despierta América.

Tras darse cuenta de las dificultades que estaba atravesando en esa época, la presentadora de raíces mexicana puso manos a la obra para dejar de auto sabotearse. “Yo dije, nada me va a sacar de este rollo, yo sola tengo que quitarme el traje de víctima y hacer algo por mí misma ”.

“A mí me dio preeclampsia, es una enfermedad que te hincha, se te vuelven los pies y los brazos como de elefante, se me desapareció el cuello y eso que yo siempre he sido flaca”, comentó en su programa.