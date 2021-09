"Lista para tirar la chancleta": Francisca habló de su regreso a la TV y sus temores por dejar a Gennaro

En medio de los consejos, Francisca confesó tener un nudo en la garganta, y con la voz cortada expresó lo que sentía: “Mañana, por más feliz que yo me siento por regresar, hacer mi trabajo, lo que yo amo, sé que va a ser un día duro porque yo no me he separado de Gennaro en un año… Estoy contenta, nerviosa, un poquito preocupada, y quiero pensar que es normal, me voy a acostumbrar y se me va a pasar”, señaló la dominicana, quien agradeció los consejos de las mamás televidentes.