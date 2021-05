"De controversia en controversia": Francisca lamenta los señalamientos a Andrea Meza tras ganar en Miss Universo

La controversia se tornó inmediatamente después que la mexicana se mostrara feliz al ver la figura de la artista tailandesa Phatcharanan Kruangkan, quien replicó el look con el vestido rojo y accesorios que portó al momento de recibir la corona. Homenaje que no pasó desapercibido para algunos internautas, quienes notaron diferencias en algunos rasgos físicos a la originaria de Chihuahua, México.



Tras analizar a detalle la foto y coincidir con Carlos Calderón en que no se parecen tanto, Francisca Lachapel expresó que cree que a los diseñadores “se les fue la mano y que no es el color de piel de Andrea, para nada”. Sin embargo, comentó que su crítica solo es un punto y que no descarta que el realizador no pensó en dicho detalle, solo que la sociedad actual no pasa por alto ningún aspecto.