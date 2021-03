“Me pedía que me cuidara hasta de mi padrastro”: Francisca habla de cómo su mamá la protegió de un abuso

Nuestra Belleza Latina 2015 contó que su madre, Divina Montero , tuvo que protegerla “con uñas y dientes” cuando vivía en un barrio de Azua, República Dominicana: “Me pedía que me cuidara hasta de mi padrastro” .

Francisca no olvida lo que le aconsejó para no ser víctima de un abuso y las mencionó ante sus compañeros y audiencia de Despierta América: “ Nadie que te toque, si él está en la casa solo, si usted está sola en la casa, se sale y me espera a que yo llegue”, recordó Francisca sobre su etapa de niñez y adolescencia.