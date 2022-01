“Me atreví": Francisca contó cómo fue que audicionó para la bioserie de Gloria Trevi

La bioserie de Gloria Trevi cada vez está más cerca de encontrar a su protagonista y fue su productora, Carla Estrada, quien dio detalles sobre este gran proyecto, en el cual, nuestra presentadora Francisca confesó tuvo que ver.

La dominicana posee un talento nato para la actuación, algo que podemos ver cuando interpreta a su tan conocido y querido personaje Mela La Melaza, pero en esta ocasión, la exreina de belleza nos sorprendió al revelar que ella había acudido al casting para ser la Gloria Trevi de Carla Estrada.

Entre risas y sonrojada, Francisca le contó a sus compañeros de Despierta América que “ hice el casting para interpretar a Gloria Trevi” y detalló cómo fue su experiencia audicionando, por primera vez, para un proyecto tan grande:

“Yo no sabía en realidad que era exactamente para eso. Después me di cuenta de que era para Gloria Trevi”, señaló Francisca.

La mami de baby Gennaro reveló que tuvo que cantar ‘Todos Me Miran’, una de las tantas canciones conocidas de Gloria Trevi, y señaló que se sintió muy orgullosa de sí misma por haberse atrevido a presentarse frente a Carla Estrada y los demás miembros del jurado:

“El caso es que fui, me atreví a ir. Sabía que no me iba a quedar… Estaba Carla y estaba una mesa larguísima con mucha gente. Yo lo único que me acuerdo es que se morían de la risa conmigo, yo dije ‘es una buena señal porque no me van a dar el papel, pero me gustó ir porque yo nunca lo había hecho. Es el primer casting que hago y me sentí como liberada y me atreví, y estoy orgullosa de mí, pero lo curioso es que yo no sabía que era para eso”, relató Francisca.



Asimismo, Francisca continuó contando que en el casting había muchas jóvenes audicionando para el papel, así como lo que tenían que hacer para pasar a la etapa final y competir por el protagónico:

“Había muchas chicas, fue una lista larga y entonces nos pusieron a tener como la interacción con otras muchachas y discutir el personaje, lo tenías que aprender. Y luego en el escenario te parabas ahí. Una cosa de verdad de primera”, finalizó.

La búsqueda de Gloria Trevi para la bioserie de Carla Estrada

En entrevista para Televisa Espectáculos, Carla Estrada confirmó que ya tiene a las finalistas para interpretar a la cantante en la bioserie que producirá, en la cual se contará la verdad de la vida de Gloria Trevi, luego de un largo camino de castings en diversas partes de México y Estados Unidos:

“Ya vamos a terminar la preproducción, terminamos yo creo que en febrero, y de ahí, las chicas que escogimos y que salieron del público, que han estado con nosotros, pues van a estar estudiando unos tres o cuatro meses para poder decidir si alguna de ellas es la que puede representar a Gloria”, señaló.



Las aspirantes para interpretar a la cantante de éxitos como ‘Pelo Suelto’ y ‘Dr. Psiquiatra’ tendrán tres maestros, así como la probabilidad de conocer a Gloria en un futuro. Mientras tanto, la productora mexicana aseguró que aún no tienen a los demás actores que participarán en la tan esperada bioserie.