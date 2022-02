"Quiero que sea la boda del pueblo": Francisca relató sus planes para la ceremonia con Francesco Zampogna

Durante el show de este 14 de febrero, Francisca sorprendió a todos con el anuncio de su boda religiosa, la cual se había pospuesto debido a la pandemia por covid-19. Muy emocionados, nuestros presentadores felicitaron a la exreina de belleza y con un fuerte abrazo mostraron su alegría por el sueño que está por cumplir la dominicana.

“Tres años, Dios mío”, exclamó la conductora, quien compartió que el enlace nupcial se llevará a cabo en su tierra natal República Dominicana, y no en Italia como se había planeado en el principio.

Francisca compartió que su madre, doña Divina Montero, ya tiene hecha su lista de invitados, la cual no es pequeña; sin embargo apuntó que “hay que tener mucho cuidado” pues aún estamos en contingencia, por lo que tomarán “todas las medidas necesarias”.

“A mí me encantaría invitar físicamente al mundo completo, a toda la gente que me quiere, a que me acompañaran ese día. Tal vez físicamente no van a llegar todos, pero sí existen las redes sociales, existe mi casa Despierta América, existen muchos medios donde todo el mundo podrá vivir conmigo esta emoción porque así quiero, quiero que sea la boda del pueblo”, externó.

La boda soñada de Francisca y Francesco Zampogna en República Dominicana

Con mucha alegría y emoción, Francisca compartió algunos detalles de su matrimonio religioso con su esposo Francesco Zampogna, quien también se encuentra feliz porque por fin quedará unido por la ley de Dios con la mujer que ama y madre de su primogénito.

Francisca compartió la razón principal por la que decidieron casarse este año, además de el motivo que hará de esta celebración tan especial para su vida y la del empresario italiano:

“Es un capítulo que ya quería completar, y va a ser súper especial en esta ocasión porque nuestro hijo va a estar ahí, y qué mejor prueba de amor más grande que nuestro hijo, así que estoy emocionada”, agregó.



En entrevista para People En Español, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, contó que para Francesco es muy importante este enlace religioso, pues él siempre ha tenido el deseo de casarse por la iglesia ya que cree es lo correcto, pero ahora que tiene a Gennaro en sus vidas, la necesidad de cumplir ese sueño por fin se verá realizado.

Asimismo, Francisca señaló que es el momento exacto para hacer esta celebración, pues en julio de este año, baby Gennaro cumple su primer añito de vida, y a partir de ese momento, él será el protagonista de las celebraciones que vengan adelante, por lo que antes de eso quieren ella y Francesco enfocarse en completar su unión.

La historia de amor de ensueño de Francisca y Francesco

En muchas ocasiones, Francisca ha dicho cómo fue que ella y Francesco Zampogna se enamoraron, pues la primera vez que se vieron prácticamente fue amor a primera vista.

En la serie de Despierta América ¿A Quiénes Amamos?, la dominicana y el empresario contaron todos los detalles de su historia de amor, la cual comenzó en un salón de belleza cuando ambos coincidieron en cita:

“Yo tenía una reunión después de cortarme el cabello, tenía que irme. Entonces mire a Karen (su estilista) por el espejo y dije ‘no me voy a levantar de esta silla’”, contó Francesco cuando vio a la dominicana aquel día.



Desde ese primer momento, Francisca y Francesco salieron por varias citas sin temor a enamorarse profundamente, hasta que comenzaron una relación que los llevó a viajar por varios lugares del mundo; sin embargo, fue Dubái en donde ambos consolidaron ese amor que construyeron, pues él le propuso matrimonio a ella, quien señaló que fue “uno de los días más felices de mi vida”.

Cargando Video... De frente y muy enamorados, Francisca y Francesco contaron detalles íntimos de su relación en TV (Video completo)



Fue el 31 de diciembre del 2019 cuando, en una ceremonia sencilla y secreta, Francisca y Francesco se casaron por el civil acompañados de la familia del empresario, una amiga de la presentadora y doña Divina. La celebración fue muy pequeña, pues esperaban casarse en junio del 2020 en Italia, lo que no ocurrió por la pandemia.

No obstante, aunque no hubo boda religiosa durante el 2020 el año siguiente, en 2021, el 7 de julio, la pareja cumplió otro de sus sueños: convertirse en padres de un bebé tan deseado y amado: Gennaro Zampogna.

Ahora, con muchas bendiciones en su vida, Fracisca por fin verá realizado otro de sus anhelos: tener la bendición de Dios en su matrimonio este 2022 en su natal República Dominicana, en donde espera sea acompañada de su familia, sus amigos y la gente que la quiere.