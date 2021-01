'El Puma' confía en la vacuna del covid-19 y refuta las teorías conspirativas

“No creo que haya un ‘chip’ metido en esa vacuna” , expresó el artista que cumplirá 78 años el próximo 14 de enero. Mencionó el caso de una figura pública en México que ha declarado que por ese circuito electrónico (el supuesto chip) la población mundial será controlada. La actriz Patricia Navidad es una de las famosas que más controversia ha generado por sus declaraciones acerca de que el covid-19 no existe, sin embargo, ‘El Puma’ no mencionó a quién se refería.

“Hay mucho cuento por ahí, hay muchas especulaciones con el famoso ‘chip’, yo soy cristiano y descanso en la fe y en la seguridad de que todo lo que va a acontecer está en la Biblia… que ese sello famoso, de la marca de la bestia, el 666 , por ahí viene también, pero no es esta vacuna, créanmelo, no es por ahí que va la cosa”, expresó.

“Les quiero decir a todos y a todas, por supuesto que todos los cuerpos no son iguales, pero a mí particularmente no sentí ningún cambio, no sentí nada… no obstante voy a seguir utilizando la máscara cuando salga”, señaló.