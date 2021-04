Carmen Salinas calla sobre la situación de Frida Sofía tras las viejas amenazas de Enrique Guzmán

La veterana actriz mexicana Carmen Salinas concedió una entrevista a Despierta América y otros medios de comunicación, pero antes de encender las cámaras y micrófonos aseguró que no emitiría su opinión acerca de la complicada situación que atraviesa la familia Guzmán .

“Ya no sufras tanto, en lo que yo te pueda ayudar, cuentas conmigo, cuentas con el amor de una vieja que perdió un hijo de 37 años por el cáncer […] Necesitas mucho amor y si tus padres no te lo dan, yo te lo doy”, fueron algunas de las palabras que le dedicó Carmen Salinas a Frida Sofía el 16 de agosto de 2019 ante una decena de micrófonos.

El mensaje de Carmen Salinas llegó a oídos de Enrique Guzmán y en una entrevista emitida por la cadena TV Azteca, arremetió en contra de la actriz, de 81 años: “ Yo soy el abuelo y yo mato. Ya le dije a Carmelita Salinas que no se meta en esas broncas, que le toca fiesta ”.

La advertencia que recibió en aquel entonces tuvo eco en la reciente entrevista y previo a estar a cuadro le pidió a nuestros corresponsales que no se tocara el tema de la familia Guzmán Pinal que ha generado gran controversia en las últimas semanas, tras las declaraciones de Frida Sofía acusando a su abuelo Enrique Guzmán de haber abusado de ella cuando tenía 5 años.

En cambio, Carmen Salinas compartió que regresa a los escenarios con su personaje de ‘La Corcholata’ con el que tuvo un gran auge en los años 70. Durante la charla, aseguró que, pese a hacer comedia subida de tono, ella es respetuosa con sus colegas para que sea recíproco . “Nunca me he llevado con nadie, ni de mano, ni de palabra”.

Sin embargo, ese no es el caso con el padre de Alejandra Guzmán, pues, tras el mensaje de apoyo a Frida Sofía de hace dos años, los ataques de Enrique Guzmán a Carmen Salinas también fueron digitales: “Qué ofrecida me salió Carmen Salinas ‘La Corcholata’ siempre pegada a la botella, ya veo a Frida Sofía, la próxima ‘Aventurera’. No señora”, escribió en Twitter el 20 de agosto de 2019.