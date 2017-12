Arepas y buñuelos: dos botanas navideñas por menos de $15 dólares



Botana 1: Arepitas de anís y piloncillo con carne mechada

Ingredientes:

1 tz de agua

3 cdas de panela

1 Cda de anís

1 tz de harina de maíz precocida (Harinapan)

2 Cdas de harina

3/4 tz de queso blanco rallado

1 Cda de mantequilla

1 cdita de sal kosher

Para la carne mechada:

2 lb de falda de res, con la grasa removida

1 cebolla amarilla mediana partida a la mitad

1 cebolla amarilla pequeña, picada finamente

6 dientes de ajo

1 pimiento rojo, cortado a la mitad y sin semillas (deja una mitad entera y pica finamente la otra)

1/2 tz de ramitas enteras de cilantro

1 Cda extra de sal kosher

2 Cdas de aceite de oliva

1/2 pimiento verde pequeño, sin semillas y picado finamente

1 chalote, picado muy fino

6 dientes de ajo, picados muy finamente

1 Cda de ají dulce

2 Cdas de pasta de tomate

1 Cda de Worcestershire sauce

2 hojas de laurel

2 cditas de pimienta negra

1 cdita de sal kosher

Para la salsa guasacaca:

3 aguacates Hass, en cubos pequeños

1 cebolla roja pequeña en cubos



3 cebollas verdes en cubos pequeños

2 dientes de ajo picados

1 pimiento rojo picado

1 pimiento verde, picado

3 limones pequeños (el jugo)

2 Cdas de vinagre blanco

1 tz de aceite de oliva o aceite vegetal

1 puño de cilantro fresco finamente picado

1 Cda de sal kosher

1 cdita de azúcar

1 cdita de pimienta negra

1. Para las arepitas: En una cacerola cocina a fuego medio durante 5 minutos, el agua, la panela y el anís. Deja reposar la mezcla durante 15 minutos; hasta que esté tibia.

2. En un bowl añade el agua con anís y la panela. Agrega el resto de los ingredientes y combina. Mezcla bien con las manos hasta que todos los ingredientes estén incorporados y la mezcla no se pegue en las manos.

3. Divide la masa en 12 bolitas iguales, de 1oz cada una, y forma pequeñas arepas.

4. Llena una freidora a la mitad. Calienta aceite a 350F y fríe cada telita durante 21/2 minutos cada lado.

5. Remueve del aceite y coloca en una toalla de papel para que escurra. Sirve inmediatamente con carne mechada y salsa guasacaca de cilantro.

6. Para la carne mechada: hierve 12 tazas de agua en una olla grande. Agrega la carne, la mitad de una cebolla, la mitad de un pimiento, el cilantro y 1 cda de sal. Reduce el calor y cuece durante 1 hora.

7. Cuela y traslada el caldo a un bowl limpio, reserva dos tazas y congela el resto para otra ocasión (puede durarte en el congelador hasta tres meses).

8. Reserva la carne para que se enfríe y remueve los vegetales y el cilantro Set aside the meat to cool and discard the vegetables and cilantro. Cuando la carne esté fría, deshebra en tiras largas y delgadas. Reserva.





9. A fuego alto calienta el aceite de oliva en una sartén grande y profunda. Agrega la carne deshebrada y cocina, removiendo ocasionalmente, hasta que la carne esté ligeramente crujiente en los bordes. Alrededor de cinco minutos.

10. Agrega las cebollas picadas, los pimientos picados, el chalote, el ajo, el ají dulce y la cucharada de sal restante. Cocina moviendo ocasionalmente, hasta que las cebollas y los pimientos se suavicen, alrededor de cinco minutos. Agrega la salsa de tomate, la salsa Worcestershire y reserva el caldo.

11. Incrementa el calor hasta que hierva la mezcla. Hierve durante 5 minutos. Reduce el calor a temperatura media y agrega las hojas de laurel y la pimienta negra.

12. Simmer until the liquid reduces by half, 6 to 8 minutes. Remove and discard the bay leaves and serve.

13. Para la salsa guasacaca: revuelve todos los ingredientes en un bowl y deja reposar durante 10 minutos antes de servir.

14. Si no usas la salsa de inmediato, manténla refrigerada.



Para la hora del postre: buñuelos de limón en salsa de chocolate blanco

Buñuelos con chocolate blanco y compota de bayas

Para los buñuelos:

¾ tz de harina

2 Cdas de polvo para hornear

1 limón, la ralladura

¼ Cdita de sal

1 tz de ricotta

2 huevos batidos

1 ½ cdita de vanilla

3 Cdas de azúcar

Aceite vegetal para freír (la cantidad depende de la profundidad de la olla)

Salsa blanca de chocolate:

1 barra de chocolate blanco

1 lata de leche condensada

1/2 lata de leche evaporada

1 Cda de vainilla

Compota de bayas:

1 pinta de fresas

1 pinta de blueberries

1 limón (el jugo)

3 Cdas de miel



Procedimiento:

Para la compota de bayas: combina todos los ingredientes en un bowl durante 20 minutos. Licua y refrigera.

Para los buñuelos: combina los ingredientes secos en un bowl. Combina los ingredientes húmedos en otro bowl.

En una sartén profunda coloca aceite suficiente ( que cubra al menos 4 pulgadas de profundidad) y calienta hasta que alcance una temperatura de 325F.

Para la salsa de chocolate blanco: coloca los ingredientes en un sartén y calienta a fuego medio bajo hasta que todos los ingredientes se derritan y combinen. Mantén caliente hasta que estén listos para usar.

Tira 3-4 cucharadas de masa en el aceite hasta que quede dorada.

Retira los buñuelos del aceite y colócalos sobre una toalla de papel para que escurran el exceso de grasa.

Sirve con la salsa de chocolate y la compota de bayas.