"Hola, ma": Alejandra Guzmán y Frida Sofía rompen en el hielo públicamente en Despierta América

Como anteriormente la tenía "bloqueada", Frida Sofía no respondió de inmediato. "Me puse súper nerviosa", confesó la artista de 29 años, enfatizando que su mayor temor era el tono que tendría la plática después de tanto tiempo.

FS - "Pues mami, para ser feliz, te necesito en mi vida. Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado y yo sé que tú a mi también y ahí he estado, tú lo sabes. Me ha dolido mucho estar tan distante y te extraño, pero sí tenemos que platicar tantas cosas que a las dos nos duelen [...] Tú y yo no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y de hablar y eso lo que más anhelo porque sí eres mi mamá y te extraño".