A los gritos: Ana Patricia y Baby Giulietta descubrieron juntas el sexo del nuevo bebé

La conductora de Despierta América finalmente tuvo entre sus manos los análisis donde se revelaría el sexo de su bebé y no quiso esperar ni un instante más para conocer el resultado.

Tan solo unos días después de haber hecho pública la noticia de su embarazo, el mismo que intentó ocultar por varias semanas en espera de que pudiera dar el gran anuncio, Ana Patricia Gámez reapareció en sus redes sociales junto a su esposo Luis Carlos Martínez y su pequeña hija Giulietta, para compartir que estaba a punto de enterarse del sexo de su bebé, pues ya tenía el resultado de las pruebas que se había practicado.

“ No pensé que fuese tan rápido porque me dijeron que toma hasta dos semanas. Mi esposo y yo no pudimos aguantar las ansias de saber y lo descubrimos juntos. Les grabamos el momento en familia. ¿Ustedes que creen?”, anticipó la conductora en su cuenta de Instagram, al mismo tiempo en que mostraba una fotografía de su familia en donde podíamos ver sus rostros llenos de sorpresa y ella sostenía una hoja de papel donde se preguntaban si sería niña o niño.