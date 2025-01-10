CDI: Código de Investigación, Borja Voces es el conductor del nuevo programa de Univision

Nació en Madrid, España, el 2 de agosto de 1984 y desde muy joven su vida ha estado ligada al mundo del entretenimiento por su interés musical y la actuación, pero la vida lo llevaría por varias facetas hasta ser un destacado presentador de noticias y, a partir del 14 de enero, como conductor de C.D.I.: Código de Investigación .

Borja Voces tuvo sus inicios en la música, con el grupo infantil Tic tac con el cual grabó dos producciones. Posteriormente experimentó su faceta como actor para series de Antena3 y TVE y en 2003 participó en la tercera edición de Operación Triunfo. Cinco años después publicó su primer disco como solista.

La música no fue el camino esperado y es por eso que decidió dejar España para probar suerte en el mundo de la televisión, pero en Estados Unidos.

En 2014 llegó a Primer Impacto como presentador del segmento ‘Secreto a Voces’ y desde 2017 es presentador del Noticiero Univision Edición Digital a lado de Carolina Sarassa. Además, ha destacado como host en especiales como Noche de Estrellas para Latin GRAMMY y también ha figurado como conductor de Premios Juventud, eso sin olvidar su participación como host en Mira Quién Baila en 2021.

Ahora enfrenta el reto de conducir C.D.I.: Código de Investigación, el primer programa de ‘true crime’ de Univision.

C.D.I. Código de Investigación: ¿cuándo se estrena y de qué trata?



Este es el primer programa de Univision dedicado al 'true crime' y Borja Voces será el encargado de explorar a fondo las historias de crímenes más cautivadoras e impactantes, además de contar con análisis de expertos, testimonios y más.

Estará acompañado de un equipo de expertos en diversos campos como criminólogos, profesionales en la salud mental, oficiales, forenses, etc, quienes guiarán a los televidentes a través de casos complejos, ofreciendo perspectivas únicas y descubriendo verdades ocultas.