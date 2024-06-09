Prepárate para el gran estreno esta noche de Cero Ruido VIP y Cash: El Peso del Dinero VIP

Video Este domingo será una noche de estrenos en Univision

Las noches de Univision se llenarán de alegría y diversión con el estreno de estos dos programas. Cero Ruido VIP a cargo de Tania Rincón y Cash: El Peso del Dinero , conducido por Héctor Sandarti.

Cero Ruido VIP: Los famosos se enfrentarán al temible ruidómetro

Tania Rincón te espera a las 7P/6C por Univision en este programa en el que el objetivo es no producir ningún sonido con divertidas dinámicas. Cero Ruido VIP contará con grandes invitados, siendo los primeros Julián Gil y Valeria Marín.

La dinámica de Cero Ruido VIP está diseñada para no hacer ningún sonido en cualquiera de los retos. Cualquier sonido será detectado por cualquiera de los potentes micrófonos y medido por el implacable juez el señor ruidómetro.

La familia que acumule más puntos pasará a una última etapa, tendrá que librar diferentes retos sin rebasar el límite de ruido permitido. La ganadora recibirá un premio en efectivo.

Cash: El Peso del Dinero pondrá a prueba los conocimientos de los famosos



Una hora más tarde, a las 8P/7C, Héctor Sandarti conducirá este nuevo ‘game show’ en el que los famosos tendrán que demostrar sus conocimientos, todo con tal de no ser aplastados por las temibles cajas fuertes, pero sí acumular dinero para ayudar a cumplir el sueño de una familia.

El conductor estará acompañado por Doña Lucha y su hijo Albertano, quienes tendrán que olvidarse por un momento de su parentesco y se convertirán en rivales. Cada uno será el capitán de un equipo de famosos y solo uno llegará a la final.

Cash: El Peso del Dinero VIP: ¿Cuál es la dinámica y el premio para el ganador?



Los equipos de famosos y sus capitanes se enfrentarán a duelos de preguntas y respuestas para ganar un premio económico que será donado para cumplir el sueño de una familia. Entre más aciertos podrán acumular más dinero siendo el máximo a ganar de 7,500 dólares.

Cash: El Peso Del Dinero VIP constará de tres fases; en la primera, los equipos se enfrentarán a preguntas de selección múltiple para acumular dinero, el o los participantes que se equivoquen en su selección serán aplastados por la caja fuerte y serán enviados al limbo.