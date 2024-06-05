Cash: El Peso del Dinero VIP, ¿de qué trata el programa y cuál es el premio?

La diversión estará garantizada en Cash: El Peso del Dinero VIP , el nuevo programa en el que los famosos demostrarán su destreza y conocimientos con el objetivo de ganar y apoyar a una familia.

Prepárate para este programa de concursos que marca el regreso de Héctor Sandarti a Univision, y diviértete con las ocurrencias de Doña Lucha y Albertano , personajes que jugarán un rol muy especial.

Cash: El Peso del Dinero VIP: ¿Cuál es la dinámica y el premio para el ganador?



En este programa de concursos participarán dos equipos de cinco celebridades cada uno, los cuales se enfrentarán a duelos de preguntas y respuestas para ganar un premio en efectivo (de hasta 7,500 dólares) que será donado para cumplir el sueño de una familia. Los equipos serán comandados por Doña Lucha y su hijo Albertano.

El objetivo es que contestar correctamente, pues entre más aciertos podrán acumular más dinero o de lo contrario serán aplastados por una inmensa caja fuerte.

Cash: El Peso Del Dinero VIP constará de tres fases; en la primera los equipos se enfrentarán a preguntas de selección múltiple para acumular dinero y evitar ser aplastados. En la segunda fase se realizará un duelo de eliminación para determinar qué equipo sobrevive y avanza a la final. La última etapa será una ronda de cinco preguntas que, de contestarse correctamente, harán que el equipo se lleve el premio final, el cual será donado a una familia.