Héctor Sandarti es el conductor de Cash: El Peso del Dinero VIP

Héctor Sandarti regresa a Univision con el estreno de Cash: El Peso del Dinero VIP , el programa donde las celebridades demostrarán sus habilidades y conocimientos y cuyo estreno será este domingo 9 de junio a las 8P/7C por Univision.

El conductor no estará solo, ya que los simpáticos de Doña Lucha y su hijo Albertano llegarán a hacer de las suyas como capitanes de los equipos que participarán integrados por actores, conductores, comentaristas, cantantes, entre otras personalidades.

Cash: El Peso del Dinero y el regreso de Héctor Sandarti a Univision



Este programa de concursos marca el regreso de Héctor Sandarti a la televisión hispana. El conductor guatemalteco de 55 años también ha sido reconocido por su carrera como cantante en su país natal, pero también actoral gracias a su llegada, en 1992, al Centro de Educación Artística de Televisa.

Sandarti hizo una carrera como actor y también incursionó en la comedia; sin embargo, la conducción le tenía preparadas más sorpresas y destarcó como host en programas de variedades, pero también en programas de concursos como ‘Vas o no Vas’.

¿De qué trata Cash: El Peso del Dinero VIP?



En este programa de concursos participarán dos equipos de cinco celebridades cada uno, los cuales se enfrentarán a duelos de preguntas y respuestas para ganar un premio en efectivo que será donado para cumplir el sueño de una familia. El objetivo es que contestar correctamente, pues entre más aciertos podrán acumular más dinero o de lo contrario serán aplastados por una inmensa caja fuerte.

El programa se desarrollará en un escenario 360º dominado por cinco imponentes cajas fuertes donde se llevará a cabo la acción del juego. Los participantes estarán ubicados en dos plataformas iluminadas a los costados, con el público en vivo detrás de ellos. Finalmente, una plataforma albergará el ‘limbo’, añadiendo un elemento adicional de suspenso al programa.

Cash: El Peso Del Dinero constará de tres fases; en la primera los equipos se enfrentarán a preguntas de selección múltiple para acumular dinero y evitar ser aplastados. En la segunda fase se realizará un duelo de eliminación para determinar qué equipo sobrevive y avanza a la final. La última etapa será una ronda de cinco preguntas que, de contestarse correctamente, harán que el equipo se lleve el premio final, el cual será donado a una familia.