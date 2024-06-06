TV SHOWS
Cero Ruido

Cero Ruido VIP: ¿Cuál es la dinámica del programa de concursos?

Acompaña a Tania Rincón en Cero Ruido VIP, el programa de concursos donde el objetivo es hacer el menor ruido posible. Te esperamos los domingos a las 7P/6C por Univision.

Video Cero Ruido VIP: Disfruta el estreno de esta versión con grandes celebridades el domingo a las 7P/6C

Los famosos nunca habían sido invitados a un programa para permanecer callados y no hacer ruido. Ha llegado el momento de ver qué tan capaces son de librar ciertos retos en silencio. No te pierdas esta nueva etapa VIP de Cero Ruido el domingo 9 de junio a las 7P/6C por Univision.

¿Cuál es la dinámica de Cero Ruido VIP?

Cero Ruido


En Cero Ruido VIP dos familias se enfrentarán en diversas dinámicas, cada una acompañadas por un famoso. Pueden ser actividades cotidianas, ruidosas o montajes con materiales divertidos que pondrán a los concursantes en aprietos. Todas las dinámicas serán contrarreloj y deberán de hacer el menor ruido posible para acumular más puntos.

Cero Ruido VIP está diseñado estratégicamente para no hacer ningún sonido, el objetivo es hacer el menor ruido posible en cualquiera de los retos. Cualquier sonido será detectado por cualquiera de los potentes micrófonos y medido por el implacable juez el señor ruidómetro.

La familia que acumule más puntos pasará a una última etapa, tendrá que librar diferentes retos sin rebasar el límite de ruido permitido. La ganadora recibirá un premio en efectivo.

Disfruta tus tardes de domingo con este programa y súmate al reto de Cero Ruido VIP y ríete con las técnicas y ocurrencias de las celebridades invitadas.

