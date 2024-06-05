TV SHOWS
TV SHOWS
cash el peso del dinero
Albertano Santa Cruz

Cash: El Peso del Dinero VIP, ¿cuál será el papel que jugarán Doña Lucha y Albertano?

Madre e hijo serán rivales en este divertido programa donde veremos a los famosos demostrar sus capacidades y conocimientos. No te pierdas el estreno de este programa de concursos el domingo 9 de junio a las 8P/7C por Univision.

Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.

Univision picture
Por:Univision

Los simpáticos personajes de Doña Lucha (Mara Escalante) y Albertano (Ariel Miramontes) serán parte de Cash: El Peso del Dinero VIP, el nuevo ‘game show’ de Univision donde los famosos jugarán y demostrarán sus conocimientos. No te pierdas el estreno este domingo 9 de junio a las 8P/7C por Univision.

PUBLICIDAD

Doña Lucha y Albertano jugarán un papel fundamental en este programa conducido por Héctor Sandarti. Madre e hijo serán capitanes de cada uno de los equipos que participarán, por lo cual serán rivales y tendrán que hacer todo lo posible para llevar a su equipo a la victoria.

Más sobre Cash: El peso del dinero

Prepárate para el gran estreno esta noche de Cero Ruido VIP y Cash: El Peso del Dinero VIP
2 mins

Prepárate para el gran estreno esta noche de Cero Ruido VIP y Cash: El Peso del Dinero VIP

Cash: El Peso del Dinero
Cash: El Peso del Dinero VIP, ¿de qué trata el programa y cuál es el premio?
1 mins

Cash: El Peso del Dinero VIP, ¿de qué trata el programa y cuál es el premio?

Cash: El Peso del Dinero

Cash: El Peso del Dinero VIP, ¿de qué trata el programa de concursos?


En este programa de concursos participarán dos equipos de cinco celebridades cada uno, los cuales se enfrentarán a duelos de preguntas y respuestas para ganar un premio en efectivo que será donado para cumplir el sueño de una familia. Los capitanes serán Doña Lucha y su hijo Albertano.

El objetivo es contestar correctamente, pues entre más aciertos podrán acumular más dinero o de lo contrario serán aplastados por una inmensa caja fuerte.

El programa se desarrollará en un escenario 360º dominado por cinco imponentes cajas fuertes donde se llevará a cabo la acción del juego. Los participantes estarán ubicados en dos plataformas iluminadas a los costados, con el público en vivo detrás de ellos. Finalmente, una plataforma albergará el ‘limbo’, añadiendo un elemento adicional de suspenso al programa.

Cash: El Peso Del Dinero constará de tres fases; en la primera los equipos y sus capitanes se enfrentarán a preguntas de selección múltiple para acumular dinero y evitar ser aplastados. En la segunda fase se realizará un duelo de eliminación para determinar qué equipo sobrevive y avanza a la final. La última etapa será una ronda de cinco preguntas que, de contestarse correctamente, harán que el equipo se lleve el premio final, el cual será donado a una familia.

Te esperamos este domingo 9 de junio a las 8P/C por Univision.

Relacionados:
Albertano Santa CruzHéctor Sandarti

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD