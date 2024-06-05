Cash: El Peso del Dinero VIP, ¿cuál será el papel que jugarán Doña Lucha y Albertano?

Los simpáticos personajes de Doña Lucha (Mara Escalante) y Albertano (Ariel Miramontes) serán parte de Cash: El Peso del Dinero VIP , el nuevo ‘game show’ de Univision donde los famosos jugarán y demostrarán sus conocimientos. No te pierdas el estreno este domingo 9 de junio a las 8P/7C por Univision.

Doña Lucha y Albertano jugarán un papel fundamental en este programa conducido por Héctor Sandarti . Madre e hijo serán capitanes de cada uno de los equipos que participarán, por lo cual serán rivales y tendrán que hacer todo lo posible para llevar a su equipo a la victoria.

Cash: El Peso del Dinero VIP, ¿de qué trata el programa de concursos?



En este programa de concursos participarán dos equipos de cinco celebridades cada uno, los cuales se enfrentarán a duelos de preguntas y respuestas para ganar un premio en efectivo que será donado para cumplir el sueño de una familia. Los capitanes serán Doña Lucha y su hijo Albertano.

El objetivo es contestar correctamente, pues entre más aciertos podrán acumular más dinero o de lo contrario serán aplastados por una inmensa caja fuerte.

El programa se desarrollará en un escenario 360º dominado por cinco imponentes cajas fuertes donde se llevará a cabo la acción del juego. Los participantes estarán ubicados en dos plataformas iluminadas a los costados, con el público en vivo detrás de ellos. Finalmente, una plataforma albergará el ‘limbo’, añadiendo un elemento adicional de suspenso al programa.

Cash: El Peso Del Dinero constará de tres fases; en la primera los equipos y sus capitanes se enfrentarán a preguntas de selección múltiple para acumular dinero y evitar ser aplastados. En la segunda fase se realizará un duelo de eliminación para determinar qué equipo sobrevive y avanza a la final. La última etapa será una ronda de cinco preguntas que, de contestarse correctamente, harán que el equipo se lleve el premio final, el cual será donado a una familia.