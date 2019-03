Madre que escuchó cómo asesinaban a su hijo se dedica a concientizar sobre la donación de órganos

Aun así ella decidió respetar la voluntad de Stefano. “Si él no la hubiese tomado, yo no sé si en ese momento con lo que estaba pasando yo hubiese tomado esa decisión”, reconoció. Los órganos y tejidos de Stefano volaron a diferentes partes de EEUU. El corazón lo recibió en Miami un músico, un pulmón llegó a Nueva York. El riñón y el páncreas se quedaron en Puerto Rico. El hígado conoció a su nuevo recipiente en Orlando.

Amigos íntimos

También en 2015 Zorimar conoció a Edwin Díaz Rosado, quien, como ella, vive en Puerto Rico. Él recibió un riñón y el páncreas del joven. “Yo le agradezco infinitamente cada hora de mi vida, cada minuto tener los órganos de Stefano. No puedo decir que me alegro porque el costo fue astronómico. Eso envuelve el que él ya no esté, el que su madre ya no lo tenga a él. Cuando conoció a Zorimar, Edwin le prometió que su primer nieto varón se llamaría como su hijo. Hoy, completamente recuperado, Edwin pasea las calles de Ponce, una ciudad portuaria al suroeste de la isla, de la mano del pequeño Stefano.