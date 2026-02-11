apostarias por mi? Mario Bezares está de cumpleaños y Nuja tiene una inesperada reacción: Adrián Di Monte interviene Mientras las parejas de '¿Apostarías por mí?' se unieron para celebrar el cumpleaños de Mayito, Adrián tuvo que convencer a Nuja tras ver su reacción.

Video Nuja NO QUERÍA felicitar a Mario Bezares en su cumpleaños

La Villa de '¿Apostarías por mí?' está de manteles largos por el cumpleaños de Mario Bezares, quien recibió felicitaciones de casi todos sus compañeros.

Y es que, por la noche, casi todas las parejas decidieron acercarse para felicitar al cumpleañero; sin embargo, Nuja no parecía estar muy segura.

Mientras todos caminaron hacia adentro de La Villa para abrazar a Mayito, Nuja no estaba muy convencida y Adrián Di Monte tuvo que intervenir.

"Bueno, yo voy a decir felicidades y ya. Vamos, decimos felicidades y ya, te vas. Para que no estén...", expresó el actor.

Frente a Mayito, Adrián fue el primero en acercarse y abrazarlo por su cumpleaños, gesto que el festejado agradeció.

Nuja se acercó, lo abrazó y se merchó, detalle que también Mario agradeció.

Las parejas comenzaron a cantarle las mañanitas a su estilo y finalmente Mario se retiró con Brenda para descansar.

Al día siguiente, Mario recibió también las felicitaciones de Franco, quien lo cuestionó sobre cómo se siente a sus 67 años viviendo un reality como ¿ Apostarías por mí?

"De agasajo, como niño pequeño", respondió Mayito.

Bezares coincidió con la percepción de Rubí respecto a que se sentía en un cuerpo que no era el de él.

"Si mi mente reacciona y mi cuerpo ni madres, de repente dice: ¿cómo quieres que correr?", expresó Mario.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? de lunes a viernes va a las 8p/7c/5 pac por Unimás y ViX, mientras que los domingos va a ese mismo horario por ViX USA y Univision. En México lo puedes ver a las 7:00 pm por ViX de lunes a viernes, mientras que el show del domingo comienza a las 9:00 pm. Conoce todos los detalles del reality show y accede a contenido exclusivo enel sitio oficial.