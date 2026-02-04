apostarias por mi? Laysha acusa a Lorenzo Méndez, revela qué le hizo: Brenda Bezares reacciona y afirma: “Mete cizaña” Laysha tuvo una intensa plática con Brenda Bezares en ¿Apostarías por mí? y destapó todo lo que Lorenzo Méndez le dijo. Esto fue lo que pasó.



Video Laysha le comenta a Brenda sobre las actitudes RARAS que Lorenzo ha tenido sobre ella

Laysha no se calló más y destapó el cambio que tuvo Lorenzo Méndez con ella, luego de un comentario que le hizo Beta al cantante.

En una charla con Brenda Bezares, la pareja de ‘El Malito’ detalló la situación que vivió, sin imaginar la reacción que tendría la esposa de Mario Bezares.

PUBLICIDAD

Laysha exhibe a Lorenzo Méndez; Brenda Bezares afirma: “mete cizaña”

Laysha reveló a Brenda Bezares por qué Lorenzo Méndez cambió su actitud con ella, culpando a Beta.

“Beta sí le dijo algo a Lorenzo de mí, ¿verdad? Ese Beta es bien perro… Cuando les conté a ustedes de los mil dólares que me dijo Lorenzo, no sé qué pasó, ayer hizo un comentario Beta y yo me quedé así, que Beta como que le dijo a Lorenzo ‘¿qué pasó? no me le meta cizaña a la niña, déjese de cosas’”, reveló.

Brenda Bezares quedó incrédula ante las palabras de Laysha, quien afirmó: “ Le dije ‘sí noté a Lorenzo un poco raro conmigo ayer’, ayer que hizo eso, me hizo todo sentido”.

La esposa de Mario Bezares reaccionó y aseguró que quizá la actitud de Lorenzo Méndez cambió por lo que están viviendo en ¿Apostarías por mí?

“Demasiado, es que anda tamañito porque piensa que lo van a nominar, pero no sé. La verdad no sé… A tí te mete cizaña de que te vamos a utilizar, que espera que dé la vuelta”, comentó.

Laysha indicó que no entiende la estrategia de Lorenzo Méndez y aseguró “eso es de gente enferma”.

“Claudia no, pero Lorenzo sí se engancha bastante… Para qué dices eso, si da la vuelta, te vas a reír de mí, en lugar de que te pongas empático, tú quieres que dé la vuelta y gozarlo, eso es de gente enferma”, sentenció.

No te pierdas ¿Apostarías por mí? en sus diferentes canales: 8P/ 7C / 5PAC por Univision, UNIMÁS y ViX USA; 7:00 pm VIX México y 9:00 pm Las Estrellas. Conoce todos los detalles del reality show, además de tener acceso a contenido exclusivo, en el sitio oficial.