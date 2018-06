Como le contaron a The Mercury News , Charlotte y Dave Willner, exempleados de Facebook, abrieron una campaña en la red social para recaudar fondos para la defensa legal de las familias separadas al cruzar la frontera.

La iniciativa arrancó el sábado y su meta inicial era recaudar 1,500 dólares, lo mínimo para cubrir la fianza de un inmigante, según la campaña. Este martes, ya se habían reunido cinco millones de dólares a beneficio de la organización Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, mejor conocida como RAICES. El grupo presta servicios legales a inmigrantes en Texas a costo reducido o a través de subvenciones.