“La viuda negra” de Puerto Rico dice que no pagó para que asesinaran a su millonario marido

Como si se tratara de una telenovela, el juicio federal que se lleva en Puerto Rico contra una exreina de belleza por pagar para que alegadamente asesinaran a su entonces esposo , un empresario canadiense, continuó este jueves con el testimonio de la acusada, quien renunció a su derecho constitucional de no declarar para no autoincriminarse.

La acusada testificó que no conocía al presunto asesino , Alex “El loco” Pabón Colón, quien se convirtió en el principal testigo de cargo de la fiscalía federal.

Vázquez Rijos respondió que no recordaba siquiera su apariencia, que “estaba muy oscuro” la noche del crimen, en la que ella también resultó golpeada con un objeto contundente.

“No me recuerdo”, contestó Vázquez Rijos cuando le preguntaron.

Su respuesta de ahora se contradice con la declaración que ofreció al agente estatal José Miranda después del crimen, donde describió al asesino con detalles, de la siguiente manera: “Prieto (de piel negra), alto, con tatuajes, uno en cada brazo, tenía muchas llagas en sus manos y una más grande en el área izquierda de la mano entre el dedo índice y el dedo gordo. No usaba gorra y tenía una camisa azul y pantalón mahón negro”.

Durante el contrainterrogatorio del fiscal Ruiz, Vázquez Rijos mostró incomodidad, titubeó, a veces pensaba unos minutos antes de contestar. También recibió varios regaños del juez federal Daniel Domínguez, quien la instruyó a que solo contestara lo que el fiscal le preguntaba y no abundara, sobre todo en las respuestas que eran de sí o no.



Según los informes de la psicóloga, en estas visitas ella se quejó de que su marido no le daba suficiente dinero y amenazó a su esposo con no aceptar un eventual divorcio: “Solo inténtalo, yo no te voy a dejar ir tan fácil”.