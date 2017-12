Sylvia Pasquel descarta por completo participar en la bioserie de su madre

La actriz Sylvia Pasquel aseguró que no participará en la bioserie 'Silvia Pinal frente a ti' porque no le parece ético.

'Silvia Pinal frente a ti' no utilizará el nombre real de los personajes

Sylvia Pasquel se encuentra firme en su decisión de no participar en la serie que contará la vida de su madre, Silvia Pinal, que está bajo la producción de Carla Estrada, esto debido a que por el momento se encuentra realizando un proyecto en ‘TV Azteca’, televisora que le ha abierto las puertas para continuar con su carrera dentro de los melodramas.

"Yo estoy además en otro proyecto y no sería ético que trabajara al mismo tiempo en dos televisoras, a veces por algo no se coordinan las cosas, lo que es para ti ni aunque te quites", externó Sylvia en entrevista con la prensa mexicana.



La bioserie 'Silvia Pinal frente a ti' inició grabaciones en una casa de la Ciudad de México, el polémico proyecto a cargo de Carla Estrada por fin es una realidad. La productora confesó a los medios de comunicación estar muy emocionada con esta nueva aventura que constará de 21 capítulos con duración de una hora. Mónica Miguel y Carla serán las directoras de escena de esta historia que relatará cómo fue el camino que Silvia Pinal tuvo que recorrer para convertirse en la exitosa mujer que es. Fátima Torre, María de la Fuente, Nicole Vale y Mía Rubín son las actrices que grabaron las primeras escenas del proyecto. Mía Rubín interpretará a la diva del cine en su infancia y pre adolescencia. Mía tiene tiene 12 años y ha participado en importantes proyectos en televisión, cine y teatro como su protagónico en el musical 'Anita la huerfanita'. Nicole Vale es otra de las actrices que la interpretarán, ella contará la historia que va desde los 14 a los 25 años. Nicole confesó que antes de pertenecer a este proyecto no había visto las películas de Silvia, pero ahora quedó enamorada de la manera en que se hacía cine en esa época. Arturo Peniche interpretará a uno de los pilares de la primera actriz, él será 'Don Luis Pinal', el hombre que la crió como su hija. El galán de telenovelas reveló que no hay mucha información de este personaje, lo que le permitió crearlo con la ayuda de sus directoras de escena. María de la Fuente también será otro de los personajes que fueron fundamentales en la vida de Silvia Pinal, ella interpretará a 'Merilú', la madre de la actriz. Hace poco vimos a María como la 'Teniente Mónica Ortega' en la serie 'La Piloto', pero en esta ocasión interpretará un personae completamente diferente. A pesar de tener pocas semanas de haberse convertido en mamá, Fátima Torre también será parte del elenco de la bioserie. Ella se convertirá en la 'Tía Concha', quien es una de las personas que apoyó a SIlvia con sus inquietudes artísticas. Esta serie se grabará en locaciones de la Ciudad de México y Acapulco, en lugares que marcaron la vida de Silvia Pinal.

La actriz espera que se cuente una historia apegada a la verdad, como su madre se lo merece: " Yo lo único que quiero es que hagan una buena serie y que se hable de mi mamá como un ícono y legado, como la gran actriz que es y que no se vayan a ir a chismes. Itatí siempre lo he dicho, es una gran actriz, pero no sé parece a mi mamá y eso es indiscutible”, confesó Pasquel al 'Diario Basta!'.



Las tragedias que marcaron la vida de Silvia Pinal. Silvia Pinal es una de las grandes divas de los espectáculos en México, se ha convertido en una leyenda viviente gracias a sus exitosas películas, programas de televisión y obras de teatro. Su vida ha estado rodeada de glamour y fama, sin embargo abajo de los escenarios ha tenido fuertes golpes. Durante años, la matriarca de las Pinal escribió sus memorias donde relata pasajes de las diferentes etapas de su vida y trayectoria artística. En el 2015 publicó su autobiografía que lleva por título Esta soy yo. En las páginas plasma tristes momentos que han marcado su vida. Doña Silvia tuvo 4 hijos de sus diferentes matrimonios: Sylvia Pasquel, Viridiana Alatriste, Alejandra Guzmán y Enrique Guzmán. En 1961 se casó con el empresario Gustavo Alatristre. Ese mismo año protagonizó Viridiana, película que dirigió el afamado cineasta Luis Buñel y que su esposo produjo. Gracias a ese filme fue que le puso a su segunda hija Viridiana. Ella comenzaba su carrera como actriz, pero se vio truncada con su muerte. El 25 de octubre de 1982 sufrió un accidente automovilístico cuando salía de una fiesta. Viridiana cayó a un barranco de la Ciudad de México perdiendo la vida cuando tan sólo tenía 19 años de edad. Fue un trago amargo que hasta la fecha Silvia no ha podido superar, pues ha declarado en varias ocasiones a los medios de comunicación que la ley de vida es que los hijos entierren a los padres, no al revés. La primogénita de las Pinal es Sylvia Pasquel. Ella es hija del productor teatral Rafael Banquells. En la década de los 80 la relación entre madre e hija se fracturó completamente. Y es que en 1985 Sylvia se casó con Fernando Frade, quien fue pareja sentimental de su madre durante 9 años. Ese mismo año nació su segunda hija, a la cual llamó Viridiana en honor a su fallecida hermana. En ese entonces Silvia Pinal estaba en Europa trabajando, por lo que no estuvo en esos difíciles momentos con su hija. Alejandra Guzmán vivió por mucho tiempo entre los dimes y diretes de sus padres, no fue nada fácil. 'La Reina del Rock' es producto de la relación que Silvia tuvo con Enrique Guzmán. En muchas ocasiones esta pareja estuvo en el 'ojo del huracán' por los pleitos que tuvieron. Ellos estuvieron casados por casi 10 años, aunque no fue un feliz matrimonio, pues hubo celos y hasta violencia. Hace poco Enrique Guzmán reveló que se casó con la 'Diva del cine mexicano' porque quedó embarazada de Alejandra, por lo que Silvia lo amenazó con abortar si no llegaban al altar. El cantante aceptó con la condición de que tuvieran un segundo hijo, gracias a eso fue que nació Enrique, el más pequeño de los hijos de Silvia. A pesar de que Doña Silvia y Enrique Guzmán terminaron mal, ahora llevan una relación cordial. La vida de Silvia no ha sido fácil, detrás de sus éxitos hay un sin fín de sucesos que pudieron haberla derrumbado. Pero ha demostrado que es una mujer fuerte, trabajadora y muy inteligente que pudo salir adelante.

La bioserie de la última diva mexicana se estrenará en el año 2018 en las pantallas mexicanas. La producción de Carla Estrada contará con las participaciones de Harry Geithner, Fátima Torre, María de la Fuente, Arturo Peniche y Ernesto D’Alessio, entre otros famosos.

