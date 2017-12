El misterioso mensaje de Sherlyn que hizo que Paco Zea desmintiera una boda

Sherlyn levantó sospechas y recibió felicitaciones de sus seguidores en redes sociales este miércoles tras publicar un misterioso mensaje que hizo pensar a más de uno que la actriz había llegado al altar con su prometido el periodista mexicano Francisco Zea.



Y es que, como se puede ver, la actriz incluyó corazones y el emoji de un rostro de mujer con una tiara al siguiente texto: "Día muy importante en mi vida".

El rumor de una 'supuesta boda secreta' se esparció por todos lados, así que Francisco Zea se encargó de desmentirlo en su noticiero de Imagen Televisión: " (La boda) fue tan secreta que yo no fui". Entre bromas y risas aseguró que cuando llegue el día será un gran evento e invitará a sus compañeros.



Desde que iniciaron su relación han compartido momentos de su noviazgo con sus seguidores a través de las redes sociales, donde se dejan ver juntos en sus vacaciones o algunos eventos sociales. Además, Sherlyn presume los detalles que el periodista le regala.





Sherlyn y Francisco Zea llevan casi 11 meses de relación y así la han vivido. Mira estas imágenes de su historia de amor.



Sherlyn y Paco Zea quisieron aprovechar el fin de semana para recorrer los más bellos luagres de México, por lo que fueron a Dolores Hidalgo, Guanajuato para derrochar amor en este precioso lugar, y frente a la catedral decidieron mostrarles a sus seguidores cuánto se aman. "San Miguel de Allende, no hay mejor compañía que tú! @sherlyny te amo", es lo que se puede leer junto a esta imagen que publicó el conductor de televisión, pues al parecer se encuentra perdidamente enamorado de la actriz. Pero no sólo México ha sido testigo de su amor, también Latinoamérica y Europa. Esta imagen fue tomada en Medellín, Colombia, pues la pareja es amante de los viajes, por lo que aprovechan cualquier momento para escaparse y vivir su amor al máximo. Suiza también fue uno de los lugares que la pareja visitó este año, emocionando a los fanáticos de Sherlyn quienes apoyan su relación desde el día que la anunció, pues Paco siempre ha sido un caballero con la actriz. "Un viaje increíble de tu mano, te amo y estoy lista para la aventura que sigue", comentó Sherlyn en esta imagen, por lo que probablemente la aventura a la que se refiere es su próxima boda. "Hay quien no reconoce la felicidad ni aunque esté sentado en ella. Para mi la felicidad es que continúan las risas! Te amo @sherlyny", así se lee a Paco Zea, quien nunca antes se había visto tan enamorado como ahora. En París también sellaron su amor con esta imagen: "qué fácil es dejar huellas en el mundo con amor ❤️ te amo", fue lo que comentó Sherlyn, ganando casi 10 mil likes por parte de sus fieles seguidores de Instagram. Sherlyn y Paco Zea se dejan ver en eventos públicos, y sus amigos son testigos de su inmenso amor. Francisco Zea celebró en mayo su cumpleaños en compañía de Sherlyn. Esto lo hicieron en Acapulco a la orilla del mar "Este par se va a festejar el cumple de @franciscozea te amo". '¡El mejor de los cumpleaños a tu lado! ¡Te amo! @sherlyny', fueron las palabras de Francisco que escribió junto a esta imagen, en la que parecería que el conductor le está proponiendo matrimonio a la actriz, aunque esto ya sucedió y llegarán al altar el próximo mes de abril del año 2018. En su estancia en Acapulco, Paco Zea preguntó a sus seguidores cuáles pies preferían, si los de él o los de Sherlyn, pues al parecer al conductor no le gustan los pies de su amada ¿Crees que ella tiene unos pies muy feos? Así se dejó consentir Zea por Sherlyn, este fue el desayuno de cumpleaños, teniendo de fondo el bello mar de Acapulco. "¡Feliz domingo desde mi Acapulco! ¡Suena bien el festejo del cumpleaños!", fue lo que dijo Zea en su cuenta de Twitter. Desde que lo hicieron oficial su relación, Sherlyn y Francisco Zea no han dejado de gritar a los 4 vientos que están muy enamorados, por eso la actriz subió esta imagen a su cuenta de Instagram: "Después de todo lo único que importa es que tu mirada me diga que me amas y te amo. Lo demás es simplemente el ruido de las hojas al caer... @zeapaco". La vida amorosa de la actriz siempre está en el 'ojo del huracán', y es que no tiene secretos para sus fans ni para la prensa, pero Francisco fue el único que pudo conquistar su corazón. A principios del 2017 subió esta fotografía a su cuenta de Instagram: "Nunca serán suficientes las flores para la mujer que quieres! ❤️🙌🏼". Por el mensaje se comenzó a rumorar que ya estaba saliendo con alguien. Tenía un año soltera, pero sorprendió con la noticia de que ya tenía un nuevo galán. Francisco es 13 años mayor que ella, pero esto no ha impedido que la pareja tenga una relación increíble y que cada viaje que realicen la pasen increíble. Ambos publicaron su relación en sus respectivas cuentas de Twitter, desatando la euforia de sus fanáticos. Ahora será cuestión de esperar para saber si Sherlyn y Francisco lleguen al altar el próximo año tal y como lo anunciaron hace algunas semanas atrás. ¿Crees que la pareja logre consolidar su amor?



Aunque ya están comprometidos y sí hay planes de boda para abril del 2018, los bebés tendrán que esperar porque por el momento no son prioridad, así lo dijo en exclusiva para Univision Entretenimiento: "Hemos platicado mucho el tema de los bebés y no te sabría decir si es mi prioridad, no tengo el reloj biológico sonando, tengo 32 años y aún hay un par de años para decidir qué quiero o no; pero por el momento estamos bien viviendo nuestro día a día".

Por lo pronto, la actriz disfruta al máximo de su pequeño sobrino Diego y su ahijada Alexa Miranda, hija de Geraldine Bazán y Gabriel Soto: "¡Ellos son lo más bonito y tierno de mi corazón! Gracias a Dios por sus ojitos y a @silviacriselle y a mi comadre @geraldinebazan por dejarme ser parte de sus viditas @mirandasbb @babydiegoqg".