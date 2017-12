Sherlyn dice sí a la boda pero no a los bebés en 2018

La actriz teme no darles una vida estable a sus hijos si es que llega a tenerlos, por eso aún prefiere esperar para tomar esa decisión.

Sherlyn no quiere hijos todavía

Sherlyn ya piensa en boda con su novio, el conductor de noticias Paco Zea, con quien le gustaría casarse el próximo 2018, de acuerdo con lo que la actriz contó en exclusiva para Univision Entretenimiento: “La vida se acomodó para tener esa relación y que lo estamos viendo no sólo desde la parte romántica del enamoramiento, sino más bien de una parte de enfocarnos en lo que tenemos, en lo que hay que trabajar, en lo que hay que construir pues no todo es miel sobre hojuelas; se trata de planear el futuro con la realidad”.

Aunque Sherlyn está comprometida con su relación de pareja, no planea convertirse en madre pronto pues ella considera que formar una familia es un tema serio y piensa tomárselo con calma.



Sherlyn Montserrat González Díaz nació el 14 de octubre de 1985 en Guadalajara, México. Desde pequeña quiso incursionar en el mundo de la actuación. A la edad de 5 años tuvo su primer contacto con el medio, pues se presentó en un concurso de canto en televisión y lo ganó. Su debut fue en la película 'Zapatos Viejos' en 1993, compartiendo créditos con Gloria Trevi. 'Agujetas de color de rosa' como 'Clarita'. Un año más tarde, tendría su primer participación en telenovela como 'Clarita'. Luego vendrían 'Pobre niña rica' y 'Marisol' en 1996. Protagonizó la película mexicana 'Elisa antes del fin del mundo' donde dio vida a 'Elisa', una niña de diez años que se aisló en su mundo antes que ver la realidad con su familia disfuncional. Al lado de Irán Castillo estelarizó la cinta cinematográfica 'La segunda noche'. Fue una nueva etapa como adolescente. Siguió cosechando éxitos con películas como "Serafín" y telenovelas como "Mi Destino Eres Tú" y "Cuento De Navidad". Interpretó a "Maricruz Roldán Limantour" en "La Intrusa", donde participó al lado de Gabriela Spanic y Arturo Peniche. En el 2002 consiguió su primer protagónico con la telenovela 'Clase 406'. Luego fue la villana de "Corazones al Límite" en donde encarnó a "Connie". Hizo el papel de "Mariana", una mujer sufrida en "Alborada". En el 2008 interpretó a "Libia Reyes" en "Fuego En La Sangre". Era la hermana pequeña de los "hermanos Reyes". Fue compañera de reparto de William Levy en "Cuidado Con El Ángel", telenovela en la que también compartió créditos con Maite Perroni. Ya en el 2009 le dio vida a "Solange Ponce de León" en "Camaleones". Participó al lado de Alfonso Herrera, Belinda y Pee Wee. En el 2011 con "Una Familia Con Suerte", Sherlyn se volvió a ganar el cariño del público. Encarnó a "Ana López", hija de "Pancho López". Fue una de las actrices más queridas por la audiencia con este personaje. También tuvo la oportunidad de mostrar su faceta musical en el melodrama. En el 2012 participó en "Amores Verdaderos", telenovela producida por Nicandro Díaz. Interpretó a la hija de "Arriaga", y al igual que "Nikki", estaba enamorada de "Guzmán". Su última participación fue en "Antes muerta que Lichita", dio vida a 'Magos'. Era una madre soltera muy joven, un poco rebelde. Pero esta talentosa y guapa actriz no sólo ha incursionado en las telenovelas y el cine, sino también en el teatro. En el 2006 encarnó a "Sandy" en la puesta en escena de "Vaselina". También participó al lado de Rafael Inclán en "El Avaro". Fue "Esmeralda" en la obra de teatro infantil "El Jorobado de Notre Dame". Compartió créditos con José Ron. ¡Y con Brandon Peniche! También ha sido actriz de doblaje con algunas películas ha destacar. Prestó su adorable voz para "Los Thunderbirds" y "Nikté". El 28 de septiembre de 2013 contrajo nupcias en una ceremonia civil con Gerardo Islas. Sin embargo en abril de este año la actriz firmó el divorcio. Actualmente Sherlyn es parte de las conductoras de 'Netas divinas'. Desde su divorcio se ha dedicado a viajar por varias partes del mundo. Por eso comparte fotos con sus seguidores a través de las redes sociales. Además el amor volvió a tocar su puerta, desde algunos meses mantiene una relación con el periodista Francisco Zea. Seguramente su galán le tiene preparadas varias sorpresas a Sherlyn en su cumpleaños 32.

Los padres de la también cantante tienen un matrimonio estable de más de 40 años, y eso la inspira para tener una familia para toda la vida: “ Me gustaría darles a mis hijos eso, si es que los tengo”. Su pareja ya es padre de dos jovencitas.



“Hemos platicado mucho el tema de los bebés y no te sabría decir si es mi prioridad, no tengo el reloj biológico sonando, tengo 32 años y aún hay un par de años todavía para decidir qué quiero o no; pero por el momento estamos bien viviendo nuestro día a día”, expresó Sherlyn, quien explora su lado materno conviviendo con su sobrino Diego y con su ahijada Elisa Marie, hija de su amiga Geraldine Bázán.