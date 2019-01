NYC ofrecerá servicios médicos gratuitos a todos los neoyorquinos, incluso indocumentados

Actualmente, unos 600,000 neoyorquinos no cuentan con seguro médico. Este nuevo plan, denominado NYC Care, garantiza que todos los residentes de la ciudad puedan tener acceso a cuidado médico.

Aunque inicialmente el alcalde no ofreció muchos detalles sobre el plan, mencionó que sería por membresía, y que habrá un número al que los pacientes podrán acceder para hacer una cita.

NYC Care: La ciudad conectará a cientos de miles de neoyorquinos que no son elegibles para seguro médico - incluyendo a los neoyorquinos indocumentados y a aquellos que no pueden pagar el seguro - con un servicio confiable. Cualquiera podrá acceder a la atención integral en los más de 70 centros de salud de la ciudad de Nueva York, una vez que el programa se haya ampliado por completo. NYC Care está abierto a cualquier persona que no tenga una opción de seguro asequible y tendrá un precio según una escala móvil, para garantizar la asequibilidad. NYC Care proporcionará un médico de atención primaria y proporcionará acceso a atención especializada, medicamentos recetados, servicios de salud mental, hospitalización y más.