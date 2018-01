El fiscal Sessions amenaza a ciudades santuario con obligarlas a dar información de inmigrantes por medio de una orden judicial

El Departamento de Justicia de EEUU advirtió este miércoles a las denominadas ciudades santuario que deben certificar que están compartiendo información con las autoridades migratorias o serán forzadas a hacerlo mediante orden judicial.

Las ciudades santuario son aquellas que se niegan a compartir con las autoridades federales información sobre el estatus migratorio de sus residentes o personas procesadas en su sistema de justicia criminal. El Departamento de Justicia quiere obligar a estas jurisdicciones a cooperar con las autoridades migratorias para facilitar la identificación y remoción de posibles inmigrantes indocumentados del país.



La agencia AP reportó este miércoles que funcionarios del Departamento de Justicia enviaron cartas a dos docenas de ciudades, entre ellas Chicago, Denver, Los Ángeles y Nueva York, así como a los estados de California, Illinois y Oregon, pidiéndoles que certifiquen que están cooperando con las autoridades federales y amenazándoles con una orden judicial si no cumplen con el pedido.

“Si estas jurisdicciones no responden a nuestro pedido, no responden por completo o no responden a tiempo ejerceremos nuestra autoridad y emitiremos órdenes pidiendo información”, dijo a periodistas un alto funcionario del Departamento, quien pidió no revelar su identidad, reportó la agencia Reuters.

En más de una ocasión el Departamento de Justicia y su secretario, Jeff Sessions, han amenazado a estas ciudades con recortarles fondos de programas federales de justicia criminal si no comparten información con las autoridades migratorias.



Sin embargo, muchas ciudades siguen plantándole cara a las amenazas e incluso jurisdicciones como Chicago, Philadelphia o el estado de California han demandado al gobierno federal alegando que se ha excedido en sus atribuciones.

En el caso de Chicago, un juez federal prohibió al Departamento de Justicia negarle fondos a la ciudad con base en la disputa por las políticas de santuario. El Departamento está apelando esa decisión.

En noviembre pasado un tribunal federal en California también dejó sin efecto una orden ejecutiva del presidente Donald Trump negándoles fondos a las ciudades santuario.

Un total de 23 ciudades y estados recibieron las cartas del Departamento de Justicia y funcionarios dijeron que ya les han advertido en ocasiones previas que deben certificar si están cooperando con las autoridades migratorias si quieren recibir fondos para programas, materiales como chalecos a pruebas de bala o hasta para pagar las nóminas de los policías.



Entre esas jurisdicciones también están el condado de King en el estado de Washingon (donde está ubicada Seattle) y las ciudades de Louisville (Kentucky), San Francisco, Sacramento, Albany (Nueva York) y West Palm Beach (Florida).

Sessions ha culpado a las políticas de ciudades santuario por la criminalidad y la violencia de pandillas y dijo el el miércoles que “hemos visto demasiados ejemplos de la amenaza a la seguridad pública que representan las jurisdicciones que impiden la ejecución de las leyes migratorias por parte del Gobierno. Ya basta”.