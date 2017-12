Hombre le cortó la cara a mexicano tras discusión porque estaba hablando español en el metro de NY

Un hombre mexicano que a quien le reprocharon en el Subway que estaba hablando en español junto con su pareja fue atacado por otro que le cortó la cara y la Policía de Nueva York divulgó un video del supuesto atacante en un intento porque alguien lo identifique.

El incidente ocurrió el pasado martes por la madrugada cuando la pareja, ambos mexicanos y que no quisieron identificarse por temor, abandonaron una fiesta navideña en Manhattan y tomaron un tren de la línea 4 en dirección al Bronx.

Dentro del tren una pareja increpó a la pareja de mexicanos por estar hablando entre sí en español y hasta los retaron para ver si sabían inglés.



“En ese entonces yo dije ‘por qué, no estábamos haciendo nada malo simplemente veníamos hablando’. Tratamos de calmarnos, nosotros nos calmamos porque no queríamos problemas, pero la muchacha seguía”, dijo la mujer afectada a Univision.

En la discusión intervino otro hombre quién le lanzó una amenaza a la pareja de mexicanos: “Él nos dijo en ingles ‘oh, now you’re going to see how we do it in the hood’ (ahora vas a ver cómo lo hacemos en el barrio). Sí, es una amenaza”, agregó la mujer víctima del ataque.

La pareja que inició la discusión se bajó en la estación de la calle 176 y los mexicanos en la próxima, la de la 183.



Allí el hombre que los había amenazado también se bajó del tren, atacó con una cuchilla al mexicano y le cortó la cara.

“Sentí algo así como caliente, algo así como que me tocó la cara. Cuando reaccioné estaba sangrando y en ese entonces perdí el sentido y ya no recuerdo que más pasó”, contó la víctima.

El atacante se dio a la fuga pero fue grabado por cámaras de video de comercios cercanos a la estación.

La Policía publicó el video intentando identificar al atacante.

“Es lamentable…ahora me tocó a mí pero podría ser peor o más grave. Yo no le deseo eso a nadie”, agregó la víctima del ataque, quien fue trasladado al Hospital St. Barnabas de el Bronx y posteriormente dado de alta.



El atacante fue descrito como de tez oscura, de 20 a 30 años de edad, con pantalón deportivo color gris, chamarra negra, tenis y una malla en la cabeza color negro.

Cualquier persona que tenga alguna información sobre el atacante o lo pueda identificar debe llamar al 1-888-57-PISTA (74782).