Un video muestra a dos policías que al parecer no ayudaron al joven que murió atacado a machetazos

"No se han presentado quejas con respecto a la respuesta al incidente y no hay ninguna investigación en la oficina de asuntos internos", dijo la el NYPD. Sin embargo, sí admitió que se está analizando la actuación de los agentes.

Sin embargo, algunas voces desde la alcaldía de Nueva York no son de la misma opinión. El concejal Francisco Moya está pidiendo una investigación. "Es un video muy breve. Por eso necesitamos respuestas", subrayó al mismo canal. "Antes de sacar conclusiones precipitadas, deberíamos tener una investigación porque lo que hemos visto es muy perturbador", recalcó.

Sin ayuda en la bodega



El joven no murió inmediatamente y él trató por su propio pie llegar a un hospital, pero no lo consiguió debido a las heridas. Los supuestos asesinos pidieron luego perdón a la familia porque, según explicaron, el dominicano no era la persona que querían linchar.