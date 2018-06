Quiénes son 'Los Trinitarios', la banda que mató a machetazos a un joven dominicano "por error"

"Si matas a alguien con una pistola, no ganas nada. Pero si lo matas con un cuchillo, eso significa que eres de verdad", se jacta un 'trinitario" entrevistado para Gangland , un documental sobre las pandillas que se transmitió por History Channel en 2016.

De la

cárcel a las calles

Ahora son la pandilla dominicana más grande del país, y controlan territorios en la costa este (Delaware, Maryland, Rhode Island, Carolina del Norte, Alaska, Ohio, Pennsylvania, Connecticut, Florida, Massachusetts, New Hampshire, Virginia, Illinois, Nueva York) además de grupos en Sudamérica, el Caribe y Europa.

Los mandamientos

"Ningún trinitario puede confiar en nadie que no sea trinitario. Somos una organización secreta", es una de sus normas, según un panfleto distribuido por la policía y publicado por medios españoles sobre la actividad de la banda en Madrid. Repiten la palabra respeto como un mantra, y sus normas de comportamiento muy estrictas, dignas de una secta.

Pelea pa´que te respeten

No se sabe con exactitud cuántas personas la forman, aunque datos de National Alliance of Gang Investigators Association hablan de 3,000 a 4,000 miembros sólo en Nueva York y al menos 30,000 distribuidos en el resto del país y el mundo.

A veces se les conoce como "Patria", la palabra que usan para saludarse. No están afiliados a ninguna otra pandilla, nación u organización y ellos mismos dicen que no tienen aliados, sólo rivales. Se enfrentan por territorio y negocios ilícitos con otras pandillas como los Latin Kings, People Nation, Dominicanos No Tocar (DDP), Bloods, Crips, Folk Nation, Nortenos, MS13 y Surenos, entre otras.