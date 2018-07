'Por amar sin ley' terminó sin un final feliz: estos son los momentos cumbre del gran desenlace

La venganza desatada Cuando se creía que Alejandra encontraría la felicidad plena en el último capítulo, el pronóstico cambió. Por culpa de una venganza, su padre fue secuestrado por los hombres de 'El Ciego' , quien le exigió no alertar a las autoridades.

Pero Gustavo no permaneció solo: las amistades acudieron ante el desgarrador momento. Alejandra, Ricardo, Elena, Alonso, Juan y más le mostraron todo su aprecio y cariño.



Temor vs. Valentía

Tras el asesinato de la familia de Gustavo y del secuestro del padre de Alejandra, Alonso había decido cerrar el despacho 'Vega y Asociados' para no irritar más a sus enemigos. No obstante, todos sus colegas se negaron a ceder ante los criminales.