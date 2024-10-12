La semana en video: Harris habla sobre 'una virtud' de Trump y un despido en vivo en TV se hace viral

Video Helene deja destrucción y muerte en varios estados de EEUU: así puedes ayudar a los damnificados

El town hall de la candidata presidencial Kamala Harris, "Los latinos preguntan..." organizado por Univision en Las Vegas, dio que hablar en medios y redes sociales. También el desastre causado por el huracán Milton en su paso por Florida, que detruyó casas, botes y hasta un estadio.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. ¿Qué virtudes ve en Trump? Le pregunta a Harris una votante latina

Fue la última pregunta del foro de Univision 'Los latinos preguntan' en la recta final de la batalla por la Casa Blanca y esto respondió Kamala Harris.

Video ¿Qué virtudes ve en Trump? Le pregunta a Harris una votante latina

2. Polémica por ligero aumento en los cheques mensuales del Seguro Social para el 2025: “No sirve para nada”

A partir del 31 de diciembre, los beneficiarios del Seguro Social recibirán un incremento en sus cheques mensuales del 2.5%, un aumento que no fue bien recibido por algunas personas, ya que representa tan solo 50 dólares adicionales en promedio. “Para la guerra sí hay, pero para que la gente viva decentemente no”.

Video Polémica por ligero aumento en los cheques mensuales del Seguro Social para el 2025: “No sirve para nada”

3. Antes y después: así quedó el Tropicana Field después que el huracán Milton





El estadio de béisbol de los Tampa Bay Rays sufrió daños considerables en su techo tras el paso de Milton por el área de Tampa, Florida, como huracán de categoría 3

Video Antes y después: así quedó el Tropicana Field después que el huracán Milton destrozara su techo

4. Director de canal responde tras despedir a presentador en vivo: "Lo pude haber hecho en privado"

Luis Arnoldo Cabada, el director del Canal 66 de Mexicali, Baja California, dio su versión sobre el despido del periodista Gustavo Macalpin durante una transmisión en vivo. Cabada aseguró que su intención era agradecerle al presentador por sus años de trabajo.

Video Director de canal responde a críticas tras despedir a presentador en vivo: "Lo pude haber hecho en privado"

5. ¿Qué significa el cambio en milibares de un huracán que conmovió al meteorólogo en vivo?

El especialista en huracanes John Morales estaba en directo preparando su reporte cuando pudo observar un cambio drástico en la presión del huracán que casi lo hace llorar.

Video ¿Qué significa el cambio en los milibares de un huracán que conmovió al meteorólogo en vivo?

6. ‘El cometa del siglo’ iluminará el cielo de octubre: te explicamos cómo verlo

Este inusual transeúnte celestial será visible a simple vista durante el mes de octubre, pero irá perdiendo su brillo progresivamente.