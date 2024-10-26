La semana en video: Obama rapeando y los últimos momentos de vida del líder de Hamas

Video Israel confirma la muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, en un ataque en Gaza: esto es lo que se sabe

La última semana dejó noticias impactantes como el asesinato del líder de Hamas por parte de Israel. También curiosos momentos en la campaña de Estados Unidos como cuando el expresidente Barack Obama se animó a rapear una conocida canción de Eminem.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. Así fueron los últimos momentos de vida del líder de Hamas, según Israel

Yahya Sinwar, líder de Hamas, fue asesinado en Rafah, según Israel que publicó videos de lo que fueron sus últimos minutos de vida. Estas son algunas de las imágenes dadas a conocer.

Video Así fueron los últimos momentos de vida del líder de Hamas antes de morir, según Israel

2. ¿Es legal que Elon Musk ofrezca dinero a votantes registrados?

El multimillonario Elon Musk, quien apoya a Donald Trump, aseguró que regalará $1 millón al día a las personas que firmen una petición de su Comité de Acción Política pero que, además, deben ser votantes registrados en los estados clave de cara a las próximas elecciones. El abogado Rafael Peñalver explica en este video si la iniciativa es legal o no.

Video Elon Musk ofrece $1 millón a votantes que firmen su petición de apoyo a la Constitución: analizamos si es legal

3. Las llamadas al 911 tras el intento de asesinato de Trump

El condado de Butler hizo públicas 13 llamadas de emergencia que se hicieron durante el intento de asesinato del expresidente Trump en julio. El ataque dejó un muerto y dos heridos graves.

Video “Acaban de intentar matar al presidente Trump”: publican las llamadas al 911 tras el intento de asesinato

4. El momento en que Obama rapea una canción de Eminem

El expresidente Barack Obama cantó la famosa canción Lose yourself del rapero Eminem en un mitin en Detroit en el que respaldaba la campaña de la candidata demócrata Kamala Harris. El momento se hizo viral en redes sociales.

Video Obama rapea una canción de Eminem durante un mitin de campaña a favor de Harris

5. Los delitos que delataron al Tren de Aragua en América Latina y, ahora, en EEUU

En Sudamérica se investiga desde hace años a la organización criminal Tren de Aragua. En EEUU, las autoridades apenas comienzan la expansión de este grupo que desbordó a las policías latinoamericanas en el pasado.

Video “Su expansión es visible”: qué delitos delataron al Tren de Aragua en América Latina y ahora en EEUU

6. El IRS anuncia aumentos en las deducciones para la declaración de impuestos

El IRS anunció que los contribuyentes tendrán un aumento en la cantidad de ingresos anuales que podrán deducir de sus impuestos. Este incremento en las deducciones será efectivo en 2026, cuando se deba presentar la declaración de impuestos del año próximo. Lo que debes saber: