La semana en video: la explosión masiva de 'beepers' en Líbano y el arresto de un niño acusado de amenazar con tiroteos
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
La detonación simultánea de miles de localizadores de militantes de Hezbollah en Líbano y partes de Siria que causó decenas de muertes y miles de heridos es una de las noticias de esta semana.
Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:
1.
Las imágenes de la explosión masiva de 'beepers' en Líbano
Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en la oleada de explosiones de los 'beepers' de militantes de Hezbollah en un trágico suceso del que el grupo chiíta responsabilizó a Israel. Algunas de esas detonaciones quedaron grabadas en video.
2. Extienden validez de 'green cards' por 36 meses
Si tu 'green card' está por vencer, debes saber que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos extendió por tres años la validez de las tarjetas de residente permanente. La medida busca simplificar el proceso de renovación de este documento.
3. Arrestan a menor acusado de amenazar con realizar tiroteos
Las autoridades revelaron un video en el que se ve el arsenal que le fue encontrado a un niño de 11 años, arrestado en Florida por amenazar con realizar tiroteos en dos escuelas. El menor tenía rifles y pistolas de aire comprimido, municiones falsas, cuchillos y espadas.
4. ¿Cómo renovar tu pasaporte estadounidense desde casa?
Por primera vez se podrá realizar el trámite de renovación del pasaporte de EEUU a través de internet. Esta alternativa permitirá pagar la solicitud sin necesidad de presentarse en una oficina ni enviar documentos por correo. Te contamos quiénes pueden hacer uso de este nuevo servicio.
5. Un niño hispano con autismo muere tras salir corriendo de su escuela
Un pequeño de 8 años, que estaba dentro del espectro autista, salió corriendo de su escuela en Carolina del Sur. Poco después, fue hallado sin vida en un estanque cercano. Su desenlace conmocionó a toda la ciudad de Greenville.
6.
El momento en el que Shakira abandona el escenario tras notar que la graban por debajo de la falda
La cantante colombiana Shakira estaba bailando en la barra de un club de Miami cuando notó que alguien en el público estaba intentando filmar por debajo de su falda. Este fue el momento.