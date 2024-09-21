La semana en video: la explosión masiva de 'beepers' en Líbano y el arresto de un niño acusado de amenazar con tiroteos

Video Graban a soldados israelíes arrojando a palestinos desde la azotea de un edificio

La detonación simultánea de miles de localizadores de militantes de Hezbollah en Líbano y partes de Siria que causó decenas de muertes y miles de heridos es una de las noticias de esta semana.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1.

Las imágenes de la explosión masiva de 'beepers' en Líbano

Decenas de personas murieron y miles resultaron heridas en la oleada de explosiones de los 'beepers' de militantes de Hezbollah en un trágico suceso del que el grupo chiíta responsabilizó a Israel. Algunas de esas detonaciones quedaron grabadas en video.

Video Las imágenes de la explosión masiva de 'beepers' en Líbano: Hezbollah responsabiliza a Israel

2. Extienden validez de 'green cards' por 36 meses

Si tu 'green card' está por vencer, debes saber que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos extendió por tres años la validez de las tarjetas de residente permanente. La medida busca simplificar el proceso de renovación de este documento.

Video ¿Tu green card está por vencer? Extienden validez de tarjetas de residente permanente por 36 meses

3. Arrestan a menor acusado de amenazar con realizar tiroteos

Las autoridades revelaron un video en el que se ve el arsenal que le fue encontrado a un niño de 11 años, arrestado en Florida por amenazar con realizar tiroteos en dos escuelas. El menor tenía rifles y pistolas de aire comprimido, municiones falsas, cuchillos y espadas.

Video Tenía rifles de aire y espadas: detalles del arresto del menor acusado de amenazar con realizar tiroteos

4. ¿Cómo renovar tu pasaporte estadounidense desde casa?

Por primera vez se podrá realizar el trámite de renovación del pasaporte de EEUU a través de internet. Esta alternativa permitirá pagar la solicitud sin necesidad de presentarse en una oficina ni enviar documentos por correo. Te contamos quiénes pueden hacer uso de este nuevo servicio.

Video ¿Necesitas renovar tu pasaporte estadounidense? Ahora lo puedes hacer desde la comodidad de tu casa

5. Un niño hispano con autismo muere tras salir corriendo de su escuela

Un pequeño de 8 años, que estaba dentro del espectro autista, salió corriendo de su escuela en Carolina del Sur. Poco después, fue hallado sin vida en un estanque cercano. Su desenlace conmocionó a toda la ciudad de Greenville.

Video Muere un niño hispano de 8 años tras escapar de su escuela

6.

El momento en el que Shakira abandona el escenario tras notar que la graban por debajo de la falda

La cantante colombiana Shakira estaba bailando en la barra de un club de Miami cuando notó que alguien en el público estaba intentando filmar por debajo de su falda. Este fue el momento.