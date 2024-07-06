La semana en video: detienen al capo del Tren de Aragua y ataques de tiburones en Texas
Estas son las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
Esta semana, múltiples personas resultaron heridas por ataques de tiburón en las costas de Texas. Además, Beryl tocó tierra como huracán categoría 2 cerca de Tulum, México, para luego salir a las aguas cálidas del Golfo de México y enfilarse rumbo a Texas (varias ciudades ya están bajo alerta).
Estas y otras historias en video marcaron la última semana en Univision Noticias:
1.
Ataque de tiburón en Texas
Al menos cuatro personas resultaron heridas en playas de Texas en un aterrador momento protagonizado por tiburones.
2. Un camión que transportaba combustible explota
El video capta el momento en que un camión cisterna que cargaba combustible explota en medio de una carretera. El hecho sucedió en Pará, Brasil.
3. La amenaza del huracán (y tormenta tropical) Beryl
El seguimiento del huracán Beryl, que tras tocar México se degradó a tormenta tropical, ha estado entre los temas más vistos de la audiencia. Beryl ahora amenaza a Texas.
4. El 'temible' Cartel de Jalisco
¿Cómo hizo el Cartel de Jalisco para convertirse en el grupo criminal mejor armado de México?
5. El líder del Tren de Aragua
Quién es Larry Changa, el fundador del grupo delictivo llamado Tren de Agua, que fue arrestado en Colombia
6. El Darién, la parte más sufrida de la travesía de los migrantes
Un video que muestra el Tapón del Darién, esa franja de territorio que conecta América del Sur con la Central y que es atravesado por miles de migrantes cada año, en su camino hacia EEUU.