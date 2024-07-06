La semana en video: detienen al capo del Tren de Aragua y ataques de tiburones en Texas

Video Te resumimos el debate entre Trump y Biden en menos de dos minutos

Esta semana, múltiples personas resultaron heridas por ataques de tiburón en las costas de Texas. Además, Beryl tocó tierra como huracán categoría 2 cerca de Tulum, México, para luego salir a las aguas cálidas del Golfo de México y enfilarse rumbo a Texas (varias ciudades ya están bajo alerta).

Estas y otras historias en video marcaron la última semana en Univision Noticias:

PUBLICIDAD

1.

Ataque de tiburón en Texas

Al menos cuatro personas resultaron heridas en playas de Texas en un aterrador momento protagonizado por tiburones.

Video Aterrador ataque de tiburón en Texas deja al menos cuatro heridos: esto es lo que se sabe

2. Un camión que transportaba combustible explota

El video capta el momento en que un camión cisterna que cargaba combustible explota en medio de una carretera. El hecho sucedió en Pará, Brasil.

3. La amenaza del huracán (y tormenta tropical) Beryl

El seguimiento del huracán Beryl, que tras tocar México se degradó a tormenta tropical, ha estado entre los temas más vistos de la audiencia. Beryl ahora amenaza a Texas.

Video ¿Qué zonas impactará la tormenta tropical Beryl este fin de semana? Te contamos cuál es su trayectoria

4. El 'temible' Cartel de Jalisco

¿Cómo hizo el Cartel de Jalisco para convertirse en el grupo criminal mejor armado de México?

Video Así fue como el Cartel de Jalisco se convirtió en el grupo criminal mejor armado de México

5. El líder del Tren de Aragua

Quién es Larry Changa, el fundador del grupo delictivo llamado Tren de Agua, que fue arrestado en Colombia

6. El Darién, la parte más sufrida de la travesía de los migrantes

Un video que muestra el Tapón del Darién, esa franja de territorio que conecta América del Sur con la Central y que es atravesado por miles de migrantes cada año, en su camino hacia EEUU.