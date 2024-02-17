La semana en video: los días de Naasón Joaquín García en la cárcel y un tiroteo en una iglesia en Texas

Video Un futbolista muere por un rayo y una mujer corta los genitales de su esposo: videos destacados de la semana

Esta semana, una mujer abrió fuego con un arma larga en la megaiglesia del célebre pastor Joel Osteen en Texas, antes de ser abatida por dos agentes fuera de servicio y Univision Noticias obtuvo información sobre cómo Naasón Joaquín García, condenado por pederastia, pasa sus días encerrado.

Aquí te mostramos estas y otras noticias que acapararon la atención de nuestra audiencia en los últimos días.

1. Margarito Flores fue distribuidor de ‘El Chapo’ e informante de la DEA: hoy tiene otra identidad

Univision Noticias entrevistó a Margarito Flores, quien con su hermano gemelo Pedro fue uno de los principales distribuidores de droga del Cartel de Sinaloa. Después de que los atraparon, se volvieron informantes de la DEA y grabaron a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Esos audios fueron usados como evidencia en el juicio del narcotraficante en Nueva York.

Mira aquí la entrevista:

Video Margarito Flores fue distribuidor de ‘El Chapo’ e informante de la DEA: hoy tiene otra identidad

2. Lluvia en California deja mansiones al borde el abismo

Tres viviendas de Dana Point, California, están en riesgo de caer al océano luego de que el terreno en el que fueron construidas comenzó a ceder tras las fuertes lluvias del fin de semana en la zona.

Así lucen:

Video Estas mansiones están al borde del abismo tras las fuertes lluvias en California

3. Tiroteo siembra el terror en una iglesia en Houston

El sonido de disparos dentro de la enorme iglesia, que anteriormente fue el hogar de los Houston Rockets de la NBA, sorprendió a los fieles justo antes de las 2:00 pm del domingo, cuando estaba por comenzar un servicio en español. Una mujer acompañada de un niño había ingresado al edificio y abierto fuego.

En una de sus primeras comparecencias, el jefe de policía de Houston, Troy Finner, dijo que la atacante roció algún tipo de sustancia al entrar al edificio, por lo que todo el templo fue revisado. La transmisión en vivo del servicio en YouTube capturó el sonido de las detonaciones.

Video “Los niños lloraban”: tiroteo siembra el terror en una iglesia en Houston

4. 1,700 días de Naasón Joaquín en prisión: ¿cómo los pasa?

Univision Noticias obtuvo información confidencial sobre las condiciones carcelarias de Naasón Joaquín García, líder de la iglesia La Luz del Mundo que purga una condena de casi 17 años por pederastia. En la cárcel de Chino, donde se encuentra, estudia y lo identifican como un “depredador sexual infantil”.

Video Así es la vida en prisión de Naasón Joaquín, líder de la iglesia La Luz del Mundo

5. El efecto Nayib Bukele: el fenómeno mediático que cautivó a muchos salvadoreños

El presidente de El Salvador se prepara para gobernar otros cinco años, tras ganar de manera contundente en las urnas. Quienes le dieron su voto lo respaldan por los cambios logrados en materia seguridad por su polémica guerra contra las pandillas.

Mira aquí el video completo:

Video El efecto Nayib Bukele: el fenómeno mediático que cautivó a muchos salvadoreños

6. Una mujer burla la seguridad de un aeropuerto y toma un vuelo sin tener boleto

Voló de Nashville, Tennessee, a Los Ángeles, California, en un avión de American Airlines, tras pasar por alto los puntos de control de la TSA en el Aeropuerto Internacional de Nashville. No mostró su tarjeta de embarque ni su identificación.

Las autoridades señalaron que la mujer saltó una barrera que no estaba vigilada en ese momento para evitar el puesto de control de identificación. Pero pasó correctamente por la línea de seguridad para que la revisaran con su equipaje de mano antes de abordar de alguna manera el vuelo de American Airlines.

Mira aquí la historia: