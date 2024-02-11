Tiroteo en iglesia en Houston, Texas, deja un niño de 5 años herido de gravedad: la atacante fue abatida

Un tiroteo en una iglesia en Houston, Texas, dirigida por el conocido pastor Joel Osteen dejó un niño de 5 años herido de gravedad, dijeron las autoridades este domingo. La atacante fue abatida y otro hombre también resultó herido, agregaron.

La policía dijo en una conferencia de prensa que una mujer entró a la iglesia Lakewood Church y comenzó a disparar. Llevaba al niño herido con ella.

“Cerca de la 1:53 de la tarde (hora local), una mujer de unos 30-35 años entró a la propiedad por el estacionamiento de Lakewood Church. Entró al edificio, estaba armada con un rifle (…) acompañada de un niños de 4-5 años”, informó el jefe de la policía de Houston, Troy Finner.

“En cierto momento comenzó a disparar y dos agentes que estaban fuera de servicio (…) se involucraron y dispararon a la mujer. Murió en la escena. Desafortunadamente, el niño fue herido y está en condición crítica en el hospital. Un hombre de 57 años fue herido en la bala y está recibiendo tratamiento en el hospital”, agregó.

"Tenía un arma larga, y pudo haber sido mucho peor", dijo Finner en la rueda de prensa.

Minutos después del tiroteo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo: "Nuestros corazones están con los afectados por el trágico tiroteo de hoy y con toda la comunidad de la iglesia Lakewood de Houston. Los lugares de culto son sagrados".

Lakewood Church, una iglesia en Houston visitada por miles de personas a la semana

El pastor Osteen dijo que el tiroteo podría haber sido mucho peor si hubiera ocurrido durante el servicio mayor de las 11:00 de la mañana que usualmente está más concurrido. "Estamos desolados", dijo, y añadió que rezaría por las víctimas y sus familias.

Cerca de 45,000 personas acuden semanalmente a los servicios religiosos en Lakewood, la tercera megaiglesia de Estados Unidos, de acuerdo con Hartford Institute for Religion Research.

Testigos que hablaron con el canal local KTRK contaron que escucharon gritos de "hay un atacante, hay un atacante" mientras corrían hacia una biblioteca dentro del edificio.

Imágenes mostraron a personas frente al edificio mientras la policía evacuaba el lugar. Testigos también contaron que escucharon disparos cerca de las 2:00 de la tarde (hora local), cuando estaba por comenzar el servicio en español.

El edificio fue desalojado por las autoridades y el área permanace acordonada. La policía indicó que una investigación sobre los hechos ya está en curso.

