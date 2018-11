Tensión en la frontera: la historia detrás de la foto viral de la madre y sus dos hijas

“No, no lo esperábamos”, dice el fotógrafo Kim Kyung-Hoon por el teléfono de un cuarto de hotel en Tijuana, México a Univision Noticias. “Del lado del muro fronterizo en donde estábamos, todo cubierto con extensos alambres de púas, había sí cientos de migrantes caminando de un lado a otro, había tensión, pero nadie estaba haciendo nada ilegal, por lo que no era lógico asumir que podría haber represalias”. De repente, sin embargo, empezaron a caer latas con gases lacrimógenos en medio de la prensa y las familias.

"Vi a una madre con sus dos hijas, una de ellas descalza, que emprendían la huida. Corrí junto a ellas con mi cámara, podía oír el llanto de las niñas, no sé si por los gases o porque se lastimaban al correr, hasta que en un momento les perdí el rastro ante el caos. Como no hablo español lo único que alcancé a preguntarles era que de dónde venían. De Honduras me contestó la mujer”.