La semana en video: Asesinan a exreina de belleza y el ganador del Powerball recibirá una décima parte de $1,300 millones

Jorge Ramos: lo que dicen las encuestas en la actualidad de los mexicanos votando en el exterior

Cheng “Charlie” Saephan, un inmigrante originario de Laos de 46 años, fue el afortunado ganador del premio mayor del Powerball, que tenía un acumulado de $1,300 millones. Pero a pesar de que se trata de uno de los premios más altos en la historia del juego, tan solo recibirá poco más de una décima parte.

Además, esta semana, Landy Párraga, una exreina de belleza, fue asesinada a tiros en Ecuador y el momento quedó grabado en video.

Aquí te presentamos estas y otras historias que estuvieron entre lo más visto en Univision en la última semana:

1.- ¿Por qué el ganador del premio de $1,300 millones del Powerball recibirá solo unos $100 millones?

Cheng ‘Charlie’ Saephan, su esposa y una amiga están haciendo historia como los ganadores del cuarto mayor premio acumulado del Powerball de 1,300 millones de dólares, pero decidieron recibir mucho menos.

En este video te explicamos paso a paso cómo el premio se redujo hasta poco menos del 10% del total anunciado en el sorteo:

¿Por qué el ganador del premio de $1,300 millones del Powerball recibirá solo unos $100 millones?

2.- Exreina de belleza es asesinada a tiros en Ecuador: el homicidio quedó captado en video

Landy Párraga, excandidata a Miss Ecuador, fue asesinada a plena luz del día dentro de un restaurante.

La mujer de 23 años estaba relacionada con un caso de corrupción vinculado con el fallecido narcotraficante Leandro Norero, alias ‘El Patrón’.

Esto es lo que se sabe:

Exreina de belleza es asesinada a tiros en Ecuador: el homicidio quedó captado en video

3.- Hispano paga $13 por unos aretes Cartier de $13,000: la joyería dijo que fue un error, pero tuvo que dárselos

Un mexicano compró unos aretes de la joyería Cartier por $13, los cuales en realidad costaban $13,000. La marca francesa quiso cancelarle la transacción alegando que había sido un error en la página web y que lo compensaría con una botella de champaña.

Él se negó, recurrió a protección al consumidor y ganó la disputa legal.

Hispano paga $13 por unos aretes Cartier de $13,000: la joyería dijo que fue un error, pero tuvo que dárselos

4.- Periodista de Univision es interceptado por hombres armados en la frontera de México y logra huir de ellos

Francisco Cobos, periodista de Univision, fue interceptado por hombres armados en Miguel Alemán, Tamaulipas. Mientras le apuntaban con un arma, al reportero le cerraron el paso y le dijeron que debía seguirlos.

Cobos señala que logró tomar un desvío y escapar hasta un retén militar, donde fue resguardado.

En video: periodista de Univision es interceptado por hombres armados en la frontera de México y logra huir de ellos

5.- ¿Por qué hay cada vez más turbulencias en los vuelos y en qué zonas del mundo ocurren más?

Estar en un avión y sentir que es sacudido no es la idea de un viaje placentero para nadie. Te explicamos qué tienen que ver las nubes, la altura y la corriente de chorro con las turbulencias y por qué afectan cada vez más a los viajeros:

¿Por qué se registran cada vez más turbulencias en los vuelos? Te explicamos

6.- Encuentran sin vida a otra exfiel de la Luz del Mundo

Phoebe García denunció hace unos meses, en una entrevista con Univision, que su madre había fallecido en circunstancias sospechosas y pidió a las autoridades que investigaran el caso. Ambas eran fieles de la iglesia La Luz del Mundo.

El lunes, la joven fue encontrada sin vida en su casa en California.