"Esta película no habría sido posible sin el genio de la comedia, Rudy Giuliani": el discurso de 'Borat' en los Globos de Oro

Palabras para Giuliani

"Esta película no podría haber sido posible sin mi coprotagonista, un nuevo y fresco talento, que salió de la nada y resultó ser un genio de la comedia", bromeó Cohen. "Me refiero, por supuesto, a Rudy Giuliani".

"No sé qué pasó", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. "Pero hace años, ya sabes, (Baron) trató de estafarme y yo fui el único que dijo que no. Ese es un tipo falso y no lo encuentro gracioso (...) Para mí, es un asqueroso".