Lazos en la espalda y agradecimientos a Satán: algunos mensajes políticos en los Globos de Oro

La actriz Sandra Oh y el cómido y escritor Andy Samberg, presentadores de la 76ª entrega anual de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, el domingo por la noche, quisieron darle un tono más ligero a la ceremonia después de que la premiación del año pasado fuera bastante seria y politizada al centrarse en el movimiento 'MeToo'.

En buena parte Oh y Samberg lo consiguieron, pero fue inevitable la aparición de algunos guiños de carácter político y reivindicativo.

Los efectos del movimiento Time's Up, lanzado en 2018 contra el acoso sexual, fueron visibles nuevamente en la entrega de los galardones. El año pasado fue Oprah Winfrey quien dijo en el escenario que "durante demasiado tiempo, las mujeres no han sido escuchadas o no se les ha creído cuando se han atrevido a decirle al poder la verdad sobre esos hombres".