¿Quiénes son esos 10 niños youtubers que están capturando la atención de tus hijos en Internet?

¿Todavía no? Aquí se ve más claro. Para comprobar que las líneas son paralelas, también puedes inclinar la pantalla. El efecto se desvanece si entrecierras los ojos o parpadeas muy rápido, porque la imagen se ve borrosa y pierde el efecto. Esta ilusión quedó en el segundo puesto de la edición de 2017 del concurso The Illusion Of The Year Contest.