crianza ¿Por qué la crianza de los hijos se está volviendo una fuente de ansiedad? Entre algoritmos, influencers y consejos infinitos, padres y madres de distintas generaciones revelan cómo la crianza moderna se ha convertido en una comparación constante que puede llegar a generar patologías psicológicas. Hoy, en el Día de Acción contra la Ansiedad, te compartimos algunas claves para que no se convierta en un problema

Video Esta mujer daba consejos de crianza en YouTube y es detenida por presunto maltrato infantil agravado

Atormentada por la ansiedad posparto, con una niña de 3 años y otra de 1 año en brazos, Kristin Gallant, influencer de crianza, recuerda haber buscado pistas en su vecindario y en las redes sociales. Una pista, según ella, sobre qué se suponía que debía hacer con todo esto de la crianza.

"Todas parecían muy diferentes a mí", dijo. Esto fue antes de convertirse en una influencer de crianza. "Parecía que todas lo hacían a la perfección. Todas parecían estar cortando figuritas monísimas para la merienda, y tenían el pelo impecable, y no del tipo de pañal con el que yo lidiaba. Llevaban maquillaje. Yo pensaba: ¿Cómo lo hacen? ¿Qué me pasa?".

PUBLICIDAD

Kanika Chadda-Gupta, una madre de Nueva Jersey, recuerda una sensación similar.

"Mucha gente me decía qué hacer. Teníamos una niñera, una niñera por un tiempo, mi suegra, muchas tías", dijo, y agregó que algunos de los consejos que recibió fueron útiles. "Pero luego me sentí realmente abrumada por tantas opiniones que tenía que discernir".

Finalmente, Gallant y Chadda-Gupta descubrieron que muchos otros padres se enfrentaban al mismo problema: la cultura de la comparación y un flujo interminable de opiniones e información, tanto en persona como en las redes sociales, los estaban abrumando.

"Entro en las redes sociales y de repente pienso: 'Dios mío, ¿debería estar preparándole a mi hijo barritas de granola caseras?'", dijo Anushka Salinas, directora ejecutiva de Nanit, la marca de monitores para bebés. "O sea, no. No tengo tiempo para eso".

La sobrecarga parental no es nueva, pero se siente más acuciante que nunca porque los algoritmos la han vuelto inevitable, según afirman padres y expertos. Las redes sociales, en particular las cuentas de influencers y la creciente cantidad de nuevos productos, han exacerbado la sensación de que la crianza de los hijos es cada vez más intensa, más extravagante y más difícil de llevar a cabo con éxito.

La 'estafa de la mala madre'

Las generaciones anteriores recibían comentarios sobre la crianza de los hijos en reuniones sociales como picnics escolares y barbacoas en el jardín, explicó Reshma Saujani, fundadora de Girls Who Code y fundadora y directora ejecutiva de Moms First. Ahora, los padres reciben un aluvión de imágenes sobre lo que "deberían" hacer por sus hijos. Esto hace que Saujani "se sienta constantemente como una mala madre".

PUBLICIDAD

"Lo hemos hecho imposible a propósito", dijo Saujani. "Y siempre ha sido así".

La jornada escolar no coincide con la jornada laboral. Algunos padres que trabajan deben reincorporarse al trabajo apenas dos semanas después del nacimiento de su bebé. Todos estos sistemas se combinan para hacer que los padres —y las madres en particular, según Saujani— se sientan fracasados.

Ella lo llama la " estafa de la mala madre", que desglosa en su nuevo documental, "No Country for Mothers". Se remonta a más de 200 años atrás y ha recibido diferentes nombres, como madres helicóptero, madres trabajadoras, madres que crían a sus hijos con libertad y madres que dan el pecho frente a madres que dan el biberón.

"Cada vez que logramos algún progreso, nos vemos inmersos en una nueva guerra cultural que vuelve a generar división", dijo Saujani.

Pero hay esperanza, dijo. Cuando los padres ven que todos los demás están tan perdidos y abrumados como ellos, sienten tanto consuelo como indignación. "Siempre digo que no hay nada más poderoso que una madre furiosa".

Nuestros sistemas están diseñados para hacer sentir mal a los padres, especialmente a las madres.

Los padres de todo el mundo se sienten abrumados

Los resultados de una reciente encuesta de New America a 5500 padres revelaron que el 72 % de ellos desea pasar más tiempo de calidad con sus hijos. Una encuesta de Nanit de 2026, realizada a casi 1500 padres, mostró que más de la mitad de los padres que trabajan afirmaron que rara vez o nunca sienten que pasan suficiente tiempo con sus hijos, y dos tercios de los padres que se quedan en casa dijeron sentirse culpables cuando necesitan un descanso o desean tiempo a solas.

PUBLICIDAD

La ironía reside en que, según Salinas, los padres de hoy pasan más tiempo con sus hijos que las generaciones anteriores. Sin embargo, existe la idea de que una buena crianza requiere presencia y atención constantes, lo cual simplemente no es realista.

Muchos padres creen que todo lo que hacen tendrá un gran impacto en el futuro de sus hijos, afirmó Siggie Cohen, autora de You Are The Parent. Eso no es cierto, añadió.

"Piensa, cuando haces demasiado, ¿para qué? ¿A quién intentas complacer? ¿Qué buscas?", dijo. "¿Igualar algo que en realidad no existe?".

Ser padre no se trata de conseguir la mayor cantidad de membresías de museos, libros de la biblioteca, juguetes o juegos para tu hijo, dijo Cohen. Y les pregunta a los padres: "Si estamos constantemente obsesionados con lo que es mejor para los niños, ¿nos estamos olvidando de nosotros mismos?".

"Gratificante" para los hombres, "abrumador" para las mujeres

Si bien todos los padres experimentan culpa parental, las madres suelen verse más afectadas por la sobrecarga y la vergüenza. En una encuesta reciente de LogicMark, los hombres tendieron a describir el cuidado de los hijos como gratificante, mientras que las mujeres lo describieron como abrumador y foco de preocupaciones.

Una encuesta reciente realizada por Kantar para Teleflora a más de 1000 mujeres reveló que el 91 % de las encuestadas experimentan "culpa materna" y el 71 % afirmaron sentir presión por cumplir con las expectativas de ser una madre "perfecta".

PUBLICIDAD

En las encuestas de Nanit y Teleflora, la mayoría de los padres afirmaron que la presión por hacer más por sus hijos provenía de ellos mismos. Sin embargo, Saujani señaló que es innegable el impacto de las redes sociales en los hábitos de compra y crianza de los padres, así como la sensación de que siempre van a la zaga.

Entre las promociones de influencers, los nuevos algoritmos publicitarios y los chats vecinales, existe una presión constante por hacer más, comprar más y dar más a sus hijos, ya sea probando un método revolucionario para enseñarles a ir al baño, inscribiéndolos en una clase de natación crucial o comprando una cuna Snoo imprescindible de 1200 dólares.

¿Las comunidades en línea ayudan o perjudican la carga mental?

La encuesta de New America reveló que los padres también desean tener más tiempo para sí mismos.

"Lo que están diciendo es: 'Quiero algo diferente a lo que se ofrece ahora'", dijo Alyson Silkowski, asesora principal de políticas de New Practice Lab de New America, un centro de estudios no partidista con sede en Washington, DC.

Chadda-Gupta ha observado que algunos padres, sin darse cuenta, se complican la vida. No quieren perderse el entrenamiento de futbol, aunque necesiten una hora a solas. Anhela que los padres adopten un enfoque más comunitario en la crianza de los hijos.

Meaghan Hughes, una madre de Carolina del Sur, comentó que a veces se pierde los partidos de baloncesto de su hijo y se siente culpable por ello. Sin embargo, habló con otras madres, lo que le ayudó.

PUBLICIDAD

"Me hace sentir un poco más normal ver a otras madres pasando por lo mismo y saber que no soy la única que echa de menos estas cosas", dijo.

Gallant y Chadda-Gupta afirman que su perspectiva cambió cuando se dieron cuenta de que el ideal del "padre o madre perfectos" era un mito. Por eso Gallant creó su plataforma de crianza, Big Little Feelings, y por eso Chadda-Gupta presenta su podcast, "That's Total Mom Sense".

Gallant afirmó que las redes sociales pueden ser beneficiosas para los padres, siempre y cuando su uso sea intencional y los padres se esfuercen por "no fijarse en las cosas que nos hacen sentir mal" y acepten el tipo de padres que son.

"Soy una mamá un poco desordenada. Soy más bien una mamá del tipo B. Siempre llego tarde", dijo. "Pero también seré todo eso y todo lo demás. Y simplemente lo acepto, no hay una única manera correcta de hacerlo".

Chadda-Gupta siempre aconseja a la gente que siga sus instintos, su sexto sentido, al que ella llama el "sentido maternal". Al fin y al cabo, afirma conocerse a sí misma y a sus hijos mejor que cualquier influencer, podcaster o autoproclamado "experto en crianza". Casi todos los días les prepara comida india y por las mañanas escuchan himnos.

"Ningún libro de crianza te va a decir que hagas eso, ¿sabes?", dijo. "Tienes que ver qué funciona con tu personalidad, tu pareja y tus hijos, y simplemente ignorar las distracciones".

Este contenido fue traducido al español por N+ Univision.