United Airlines Pasajero en Houston usa tarjeta de embarque falsa, se esconde en baño de un avión y obliga aterrizaje Durante la inspección posterior, autoridades revisaron cámaras de seguridad y registros del aeropuerto para reconstruir la secuencia en la que el pasajero habría esquivado la supervisión en la puerta de embarque

Video Arrestan a hombre por abordar vuelo de United en Houston con un pase falso

Un hombre de Texas está acusado de usar una tarjeta de embarque falsa para subir a un vuelo de United Airlines antes de ser encontrado escondido en un baño, lo que obligó al avión a regresar a la puerta de embarque antes de que pudiera despegar en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, según documentos judiciales.

Según las autoridades, el hombre de Houston, de 25 años, fue descubierto a mediados de mayo en el avión con destino a Los Ángeles, cuando este se dirigía a la pista de despegue, gracias a que un pasajero alertó a una azafata.

PUBLICIDAD

La semana pasada fue acusado de obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de una instalación de infraestructura crítica. El lunes se dejó un mensaje a su abogado para solicitar comentarios.

Según una denuncia penal, las cámaras de vigilancia mostraron que el hombre tuvo problemas con su tarjeta de embarque en un control de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) cuando llegó al aeropuerto de Houston en la madrugada del 18 de mayo.

Finalmente, pasó el control de seguridad y luego intentó abordar otro vuelo a Los Ángeles, pero le impidieron el embarque cuando intentó escanear su pase, según la denuncia.

Aproximadamente dos horas después, el hombre se dirigió a otra puerta de embarque y esperó hasta que los empleados de United que revisaban las tarjetas de embarque se distrajeron, según consta en el documento judicial. Entonces, fingió mostrar su tarjeta, pasó junto a los empleados y abordó el avión, según la denuncia.

La TSA declaró que el hombre presentó primero una tarjeta de embarque válida, pasó el control de seguridad habitual y no portaba ningún artículo prohibido. Remitió las demás preguntas a la policía de Houston y a United Airlines. United remitió todas las preguntas a las autoridades policiales.

Una vez a bordo del vuelo, el hombre intentó encontrar un asiento antes de ir al baño. Un pasajero lo notó y avisó a un auxiliar de vuelo, según consta en la denuncia. El hombre dio un nombre falso al auxiliar de vuelo, momento en el que se descubrió que no era pasajero, según el documento judicial.

PUBLICIDAD

Según la denuncia, todos los pasajeros del vuelo tuvieron que bajar del avión mientras se realizaba una inspección en busca de explosivos, lo que retrasó su salida tres horas.

Un empleado de United declaró posteriormente a las autoridades que el hombre había hecho una reserva, pero que esta fue cancelada porque no la pagó, según consta en el documento judicial.

Según la denuncia, el hombre mostró a la policía de Houston un número de confirmación en su teléfono y lo que parecía ser una tarjeta de embarque, pero un empleado de United les dijo a las autoridades que la tarjeta era falsa y que no se podía haber obtenido sin pago.