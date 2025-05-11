Estos son los nombres de bebé que arrasaron en Estados Unidos en 2024 (uno subió 11,000 puestos)

Video Aya, la bebé milagro que nació durante el terremoto en Siria que miles de personas quieren adoptar

Como cada año en vísperas del Día de la Madre, la Administración del Seguro Social de Estados Unidos ha publicado la lista de los nombres de bebé más populares del país. Y no hay sorpresas en la cima: Olivia y Liam vuelven a ocupar el primer lugar en 2024, por sexto año consecutivo.

El segundo puesto también repite protagonistas: Emma para niñas y Noah para niños. Sin embargo, hay un pequeño cambio en el podio femenino: Sofía entra por primera vez al Top 10 en el número 10, desplazando a Luna, que había ganado terreno en los últimos años.

PUBLICIDAD

“Con la llegada del Día de la Madre, recordamos el impacto increíble que tienen las madres en nuestras vidas”, dijo el comisionado de la Seguridad Social, Frank Bisignano. “Crecí con una madre trabajadora y fui testigo de primera mano de la dedicación, la fortaleza y el equilibrio que se necesita para compaginar la carrera profesional con la familia. Feliz Día de la Madre a todas esas madres maravillosas que nos inspiran y son un ejemplo para las futuras generaciones", escribió en un comunicado.

Los nombres más populares en 2024

Top 10 niños: Liam, Noah, Oliver, Theodore, James, Henry, Mateo, Elijah, Lucas y William

Liam, Noah, Oliver, Theodore, James, Henry, Mateo, Elijah, Lucas y William Top 10 niñas: Olivia, Emma, Amelia, Charlotte, Mia, Sophia, Isabella, Evelyn, Ava y Sofía

Además de los clásicos que se mantienen fuertes año tras año, el informe revela también las tendencias emergentes que ganaron más popularidad.

En 2024, el nombre para niño Truce (que significa 'tregua' o 'paz') dio un salto espectacular de más de 11,000 posiciones y logró colarse en la lista del top 1,000 del Seguro Social, en el puesto 991. En el caso de las niñas, el nombre con mayor crecimiento fue Ailany, que significa 'líder' o 'jefa'.

Los nombres más populares: ¿cómo se elabora esta lista?

A diferencia de las encuestas privadas o búsquedas en Google, este ránking se basa en los nombres oficiales que los padres declaran al solicitar la tarjeta del Seguro Social de sus hijos, normalmente en el hospital tras el nacimiento, por lo que la agencia es la fuente oficial de los nombres más populares en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Estas listas comenzaron a publicarse desde 1997, con registros que se remontan a 1880, informó la entidad.

Mira también: